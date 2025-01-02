性騷C教授驚爆重回台大婦產部樓層！院長證實：叫警衛並加強管控

▲衛福部長邱泰源（左一）、台大醫院院長吳明賢（左二）、台大醫院副院長高淑芬（左三）回應台大婦產部C教授性騷案件。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部權威醫師C教授爆出性騷擾住院醫師，日前被爆離職後還出現在台大兒童醫院婦產科樓層。台大院長吳明賢今（2）日表示，當日該醫師是來台大看牙齒，看完後確實有到婦產部樓層，院方接獲通知隨即請警衛前往處理，「從那天起也發公文加強管控，只要他進入婦產部就會叫警衛。」

C教授遭台大醫院調查性騷成立且建議記大過處分，但C教授已經離職仍未遭懲處。國民黨立委陳菁徽今日批評，台大這次性騷案件處理荒腔走板，她接獲許多女醫師陳情，受害者甚至得看身心科，而網路上已經有人說台大醫院暱稱是「性騷醫院」。

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吳明賢還原調查流程，他指出，院方去年2月知道相關情況即主動展開調查，6月完成調查，認定性騷成立且建議記一大過懲處，後續送台大校方處置。但外界仍質疑從調查至今已經快一年竟仍未做出懲處，台大主秘王大銘表示，是程序問題，現在程序已經完成，本月校教評會議會進行懲處。

陳菁徽指出，C教授已經離職，卻在去年12月17日遭目擊出現在台大兒童醫院婦產科樓層，完全無視台大醫院為保護受害人的公文，要求婦產科對C教授的行動範圍進行管制。

吳明賢證實，C教授當日是來台大醫院看牙齒，但確實看完後有到兒醫婦產科樓層，院方得知之後，隨即請警衛前往處理。「台大醫院也下公文，今後只要看到他進入婦產部，警衛就會處理。」

吳明賢也強調，要進入婦產部、兒科部必須刷卡，C教授已經離職，相信他無法進入婦產部，「但那天是如何進入，現在正在進行調查，將了解是誰幫他開門。」並允諾兩周後提出調查報告。