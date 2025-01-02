AI代理大戰開打！　手機將成最聰明貼身祕書

▲AI代理開啟各種智慧應用想像，拿起手機，鏡頭對著一台公車，就能快速得知鏡頭內公車的詳細資訊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著ChatGPT爆紅，包括谷歌（Google）、亞馬遜（AWS）、臉書（Meta）等雲端大咖卯足全力拓展更多智慧化應用，去年底Google發表Gemini 2.0模型不久，OpenAI隨即發布最新大型語言模型o3，新一輪AI大戰即將開打，也預告著AI Agent（AI代理）時代來臨。

2024年12月12日，雲端巨擘Google發表新Gemini 2.0模型，正式宣告AI代理時代來臨。發布後，Google也在網路上釋出了一系列AI代理應用的測試影片，開啟外界對AI代理的各種想像。

其中一支影片中，一名男子走在倫敦街上、拿著手機、鏡頭對著迎面而來的公車，隨口詢問，「這公車有到中國城附近嗎？」下一秒手機傳來「是的」的回應，並詳細說明公車搭乘方式、行經路線等資訊。

畫面一轉，這名男子戴著擴增實境（XR）眼鏡，在鄉間小路上騎著單車，行經某公園時，突然發出「這是什麼公園？」的疑問，XR眼鏡裡立刻顯示AI代理傳回的訊息，一一介紹公園的名稱與特色。

本刊調查，上述的AI代理新應用能夠一一實現，背後靠的乃是大語言模型（LLM）多模態的能力。有別於過去ChatGPT剛出現，AI只能處理文字對文字、圖片對圖片的自動生成，新一代的多模態模型已讓AI能夠解讀文字、圖片、影音動態畫面，只要一看到畫面，AI就能可快速思考、反應，甚至擁有記憶力。根據Google DeepMind官網顯示，AI助理能記住當前長達10分鐘的對話內容、回憶過去互動，並保留使用者偏好的個人化體驗。

▲在AI代理的競爭中，蘋果（Apple）憑藉著掌握手機作業系統的優勢，成功占據了有利的市場競爭地位。

外界也好奇，在新一波的AI代理爭霸戰中，誰將是主角呢？「蘋果（Apple）跟Google這兩家科技大廠是占據最佳位置的業者。」DIGITIMES分析師兼專案經理黃耀漢一針見血說道。AI代理就像助理一樣，要幫你做很多事情，也需通過你的同意才能抓取資料，而這兩大科技巨擘掌握手機作業系統，只要使用者同意，就能調動所有平台上的應用程式（APP）資訊，掌握許多有利提供使用者決策的資訊。

黃耀漢指出，在Google先前釋出的一則旅遊規劃AI代理主題影片中，用戶向AI代理提出「規劃3天日本旅遊」要求，AI代理就從用戶的E-mail中調出10年前去日本遊玩行程，進而建議哪些新景點可去、哪些已去過不用再去了。

AI代理所發揮的潛力吸引各界目光，更被研調機構Gartner認定是2025年重要十大策略技術趨勢之一，並預測到2028年，至少15％的日常工作決策將由代理型AI自主做出。

此外，研調機構Roots Analysis報告則指出，2024年全球AI代理市場規模約為52.9億美元，預計2035年將成長至2,168億美元（約新台幣7兆多元），年均複合成長率（CAGR）約40.15％。

隨著AI代理商機勃發，哪些應用會影響？前Google台灣董事總經理、現任中華電信董事簡立峰直言，AI出現最先衝擊的是「電商」，因電商是所有產業數位化速度最快，從產品內容、廣告、體驗、設計、客服、防詐、銷售、供應鏈、個人化等都會用上AI。

「一個看似LINE的對話視窗，其實裡面是用AI代理所打造的店長，來與消費者進行對話，這是現在美國正在進行當中的事情。」簡立峰表示，用AI代理當店長，對銷售的幫助很顯著，有些商家透過即時AI對話使得轉換率（如購物、註冊會員、填表單等）提高82％，且因能即時對話，所以消費者能更明確地表達型號、大小等資訊，進而降低退貨率，客服需求也因此降低。

簡立峰所言，也立刻從最近的指標數據就能看出端倪，像是亞馬遜用AI來做個人化推薦已貢獻35％的營收，而中國電商龍頭阿里巴巴在雙11期間，則有95％客戶詢問問題改用AI解決。

被譽為AI大神、Google Brain之父的AI科學家吳恩達曾說：「AI就像是新時代的電力，為世界帶來天翻地覆的改變，就如同AI也是一種通用人工智慧（AGI）型態，滲透至生活中的各行各業。」就算邁向終極AI人工智慧還需30到50年實現，逐步擴大的AI代理應用，已能幫助人類解決更多難題，台廠須站在巨人肩膀上，才能在AI時代中贏得先機。

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