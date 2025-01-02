26歲男突腦梗塞！原因竟與「背包」有關...醫生揭真相

▲男子近日到外地出差，回程在機場時竟突然腦梗塞。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一名26歲男子近日到外地出差，回程在江蘇徐州機場時遭遇了一次離奇的腦梗塞。具醫生描述，「男子當時背負著一個沉重的背包，據他自己估計，重量接近15公斤。這個沉重的負擔在肩部與頸部之間形成了不小的牽拉力量。就在男子試圖扛起背包的那一刻，他突然感到頸部一陣劇痛。」

綜合陸媒報導，該名男子當時出現頭暈症狀，視覺也出現了重影現象。隨後，家人迅速陪同他前往醫院進行了核磁共振檢查。檢查結果令人震驚，小王的右側小腦和腦幹區域竟然出現了梗死，同時右側椎動脈還發現了夾層現象。

醫生進一步解釋說，「對於這位年輕的患者來說，外力的作用是關鍵因素。他背負重物時，拖拽和轉頸的動作可能導致了椎動脈血管內膜的撕裂。」簡而言之，男子正是因為肩扛重物時頸部用力不當，從而引發了椎動脈夾層，進而導致後循環腦梗死。

醫師指出，椎動脈在人體脖子後邊的位置，在頸椎的橫突孔裡，也就是說如果有頸椎病，椎動脈給大腦供血的通道，可能會受到影響。所以不論是頸椎的間盤增生，還是頸椎的骨質增生，都會造成椎動脈的狹窄或者是痙攣，導致椎動脈供血障礙，產生相應的症狀。

醫生特別提醒，腦梗是一種嚴重危害健康的疾病，大家必須高度重視。一旦出現突發暈眩、口角歪斜、言語不清、視物模糊、肢體麻木無力或失去控制等症狀，務必立即就醫，切勿延誤，以免釀成不可挽回的後果。

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