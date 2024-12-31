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中壢仁海宮建廟200周年舉行祈安五朝福醮　醮務局揭牌

▲中壢仁海宮祈安五朝福醮

▲中壢仁海宮建廟200周年祈安五朝福醮，進行醮務局揭牌。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區仁海宮慶建廟200周年舉行祈安五朝福醮，31日進行醮務局揭牌。仁海宮董事長王介禧表示，醮務局成立是建廟200周年慶典的重要起點，多場醮務儀式與活動也將陸續展開，感謝市長張善政大力支持，以及醮務團隊與地方各界參與，系列慶典活動除保有傳統儀式，亦將融入創新思維，為仁海宮開啟全新起點。

▲中壢仁海宮祈安五朝福醮

▲中壢仁海宮祈安五朝福醮。左起：仁海宮董事長王介禧、市長張善政、主委范振修、執行長黃連應。（圖／市府提供）

福醮醮務局主任委員范振修表示，接下來的一年期間，將舉辦系列圓醮活動，並將塑造戶外佛像，邀請所有信眾朋友共同參與，順利圓滿完成本次圓醮活動。市長張善政表示，仁海宮200周年慶典不僅是中壢的大事，也是全桃園的重要盛事，今天醮務局揭牌，看到許多市議員、區長及地方人士出席，相信在信眾朋友以及醮務團隊努力下，系列慶典定能辦得精彩絕倫，也期盼天上聖母繼續庇佑桃園平安繁榮。

▲中壢仁海宮祈安五朝福醮

▲仁海宮供奉主神天上聖母，靈驗佑人有「中壢媽」敬稱。（圖／市府提供）

出席活動的故宮博物院蕭宗煌院長表示，故宮博物院明年剛好百年，跟仁海宮差一百年，但是，百上加百，福上加福，仁海宮祈安五朝福醮系列活動中，故宮博物院受邀於仁海宮舉辦數位展覽，保持傳統又有創新。

市府民政局表示，中壢仁海宮主祀天上聖母，是中壢地景指標及當地居民重要信仰中心。仁海宮長期熱心公益，捐贈物資、支援災害救助、推動弱勢關懷，並響應市府「食享冰箱」計畫，實踐宗教團體的社會責任，同時將宗教廟會轉型為文化慶典，推廣教育、環保、客家文化不遺餘力，深受社會各界肯定。

▲中壢仁海宮祈安五朝福醮

包括故宮博物院院長蕭宗煌、市議員王珮毓、梁為超、劉曾玉春、謝美英、魏筠、市府民政局長劉思遠、客家局長范姜泰基、觀旅局長周柏吟、平鎮區長蕭巧如、楊梅區長施永恭、龜山區長張嘉平、觀音區長劉草典、中壢副區長鄭伊庭、前立委湯蕙禎、中壢仁海宮董事長王介禧及福醮醮務局主任委員范振修等均一同出席揭牌典禮。

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