逾80歲聘外看免巴氏量表！衛福部喊遺憾、民團憂「搶工潮」4提醒

▲長者申請外籍看護政策出現變化，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院今（31）日三讀通過《就業服務法》第46條修正案，80歲以上長者可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，直接申請聘僱家庭看護移工。衛福部聲明，新法將會影響國內長照體系發展及衝擊影響中重症家庭聘僱外籍看護工權益。民間團體則無奈指出，新制開放後必然會受到「搶工」衝擊，提出4點提醒。

衛福部指出，依據內政部人口統計資料及衛福部使用長照服務的統計，目前國內 80 歲以上的長者約 6 成無失能情形，衛福部鼓勵若為輕度失能、亞健康長輩仍具行動與社會參與能力，有照顧需要者鼓勵使用長照給(支)付服務及各類型據點，以達預防及延緩失能、健康老化及活躍老化，使長輩享有健康尊嚴的晚年；如民眾無失能狀況下選擇24小時1對1照顧，對長者可能提早加速退化、加重未來醫療耗用及照顧負擔，也不利衛福部推動一對多照顧模式。

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衛福部強調，雖然新法通過後，恐衝擊重症家庭照顧權益，但衛福部仍將持續配合勞動部簡政便民程序，並持續推廣民眾使用一對多照顧模式及翻轉照顧觀念，增加服務對象的社會互動，另於訂定本國長照政策時，將秉持穩健且務實的態度，以維護照顧服務品質為核心價值，謹慎規劃並積極推動相關措施，保障有需要照顧的家庭權益。

家庭照顧者關懷總會對於立法院通過「80歲免評巴氏量表可聘外籍看護工」這項影響至鉅的民生法案，受政黨對決綁架無法理性討論，深表遺憾。

家總提出4項提醒，第一是新制開放後，將出現供不應求的狀況，目前23萬已聘僱外籍看護家庭必然會受到「搶工」衝擊。家總呼籲目前聘僱家庭關注外籍看護的心情與動向，適時安撫。

其次，鼓勵聘僱外籍看護家庭多利用1966長照專線使用服務，給予外籍看護更多支持，減輕照顧負擔。家總也建議勞動部，開闢求助管道，或在1966長照專線，特別註記來電者是否遇到「搶工」狀況，俾做為後續政策修正之參考。最後提醒民眾，可撥打0800-507272家庭照顧者專線，尋求協助。