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「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因

▲▼「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因。（圖／翻攝臉書Skamania County Sheriff`s Office）

▲2名男子進入森林尋找大腳怪，卻不幸喪生。（圖／翻攝臉書Skamania County Sheriff`s Office，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國華盛頓州發生不幸事件，2名男子結伴進入「吉福德·平肖國家森林」（Gifford Pinchot National Forest），尋找傳說中的生物「大腳怪」，最後卻被發現陳屍森林深處。

綜合外媒報導，2名男子分別為37歲和59歲，來自鄰近的俄勒岡州。他們向親友表示，要出發尋找大腳怪，預計平安夜回家，結果沒有如期歸來，於12月25日凌晨1時左右被通報失蹤。

當局獲報後，隨即展開長達3天的搜索行動，一共動員60名志工、搜救人員與專家，甚至還有警犬與無人機。在根據監視器畫面鎖定2人車輛位置之後，循線找到他們的遺體。

▲▼「尋找大腳怪」竟丟命！2男陳屍偏遠森林　美警曝真正死因。（圖／翻攝臉書Skamania County Sheriff`s Office）

斯卡梅尼亞郡（Skamania County）警長辦公室表示，2名死者在「樹林繁茂的地區」被發現，研判在徒步旅行時，不幸遇到下雪，死因似乎是「天氣條件惡劣與準備不足」。

大腳怪（Bigfoot、Sasquatch）是北美洲的傳說生物，據稱生活在偏遠樹林裡，體型魁梧、身高超過2公尺，全身覆蓋厚重毛髮，外型類似猩猩或人猿。

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