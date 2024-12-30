堅持生第2胎！人妻18年「連續流產23次」心碎...結局神反轉

▲人妻在經歷23次的流產後，終於成功懷孕。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

真的是奇蹟！愛爾蘭一名人妻，夢想生2個小孩，第1胎很順利，但之後是無止盡的噩夢，經歷不斷的懷孕和流產，總共失去了23個寶寶，以為願望永遠不可能實現，終於在嘗試第24次迎來第2個孩子。

據《太陽報》報導，喬治娜（Georgina O'Shea）2004年在一次除夕聚會上認識現任丈夫肯（Ken），當時從沒想過會共組家庭，但隨著2人認識更深入，漸漸擦出了火花，進而交往到結婚，並生下兒子，「我懷孕沒遇到任何問題，2年後我們決定再生一個」，因為夫妻倆的夢想是擁有2個年紀差不多的孩子。

經過一番努力，喬治娜順利懷孕，本以為會和第1次一樣容易，但幾周後卻開始流血，讓她感到震驚又恐慌，「我從沒想過會這樣」，趕緊到醫院檢查，結果發現寶寶流掉了。雖然真相令人心碎，但他們決定繼續嘗試，萬萬沒想到同樣的情況再次發生，孩子又沒了。

▲喬治娜和老公的願望是生2個孩子。（圖／翻攝自RSVP Magazine臉書）

年復一年，喬治娜一次又一次遭受流產的打擊，18年內失去了23個寶寶，「每次懷孕時，我都會感到悲傷，因為我知道哪天也會失去這個孩子」，然而在注射新冠疫苗後，她的肚子又有了好消息，「我每天都等著流血，告訴我即將失去這個孩子，但是都沒發生，這太奇怪了」。

喬治娜認為這次不一樣，產檢更帶來意想不到的結果，「掃描出現輕微的咻咻聲，這是一次心跳」，代表寶寶很健康，也讓她淚流滿面，「我已經很多年沒聽過這樣的聲音了，真不可思議」，到了第23周時，她開始有信心，覺得寶寶可以活下來。

只是過了30周，恐懼又浮上心頭，喬治娜坦言：「我們是如此親密，如果再出現任何問題，我會無法接受失去寶寶」，好在女兒平安健康來到這個世界，「當我把她抱在懷裡時，簡直不敢相信，奇蹟其實就在這裡！」

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