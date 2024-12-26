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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府桌上推演聚焦「溝通」　建置不斷電溝通、強化橫向聯繫

▲▼總統賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統府全社會防衛韌性委員會第二次委員會議26日登場，上午先進行了桌上推演，這是台灣首次由總統府主導，集結中央、地方政府，並由全社會防衛韌性委員會的委員擔任民間觀察員，透過實際驗證，檢視中央到地方的緊急應變、資源盤整與處置能力；而下午的委員會，多位委員對於桌上推演都表達肯定，不過也有很多人提醒「不斷電溝通」，要落實橫向溝通、縮小溝通成本。

據了解，在傍晚的會議上，佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，今天演練對他來說學習甚多，各部會與地方政府提出的處置，也能看出考慮相當完整。

對於橫向溝通如何落實，他以過去慈濟投入救災現場經驗為例，提醒面臨國內外重大災難時，通訊品質會受到相當大的影響，不只是各單位需要溝通，中央、地方與民間需要溝通，國外也會傳來許多對台灣的關心，溝通量能不足會導致溝通出現問題，因此如何提高溝通效率，是重中之重。

世新大學傳播管理學系副教授劉玉皙提及，在今日想定狀況中，需要因應斷電狀況，一旦斷電超過12小時，手機就會失去功效，因此在溝通面上，「要準備一個不斷電的方案」，例如收音機、廣播等，雖然傳統但有效，也可以做到間單、清楚、明瞭的單向資訊傳遞，除了公營廣播電台外，政府也需要進行盤點與掌握其他不斷電橫向溝通備援方案。

另外，劉玉皙也建議，目前各單位緊急通訊系統並沒有互通，建議在非常時期為滿足指揮調度、資源整合等需求，應建立能夠互通有無的緊急通訊系統，不只中央、地方，也要與地方民防對接。

台灣民主實驗室顧問曾柏瑜指出，溝通跟澄清是不同的概念、能力。目前政府已經具備一定的快速澄清能力，接下來需要著重的正是政府「策略溝通能力」。

曾柏瑜表示，溝通並不是單一局處業務，應該是整個政府的功課，因為「每一個局處都是需要溝通的對象」，尤其針對訊息如何擴展、如何與社群溝通、如何落實策略溝通等，都是未來需要持續討論的議題。

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