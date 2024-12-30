　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

高雄上明眼科導入「視優SiLK極飛秒近視雷射」　打造「安全至上」的治療新標準

▲▼視優SILK_新聞專案。（圖／記者周宸亘攝）

▲在高雄創立逾30年的「上明眼科診所」，在院長潘志勤「安全第一」理念的堅持下，引進新一代視優SiLK極飛秒近視雷射手術，並設置專屬的屈光雷射中心。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／高雄報導

在現今高速發展的眼科醫療領域，過去令長輩擔憂的白內障、青光眼和老花眼，如今幾乎都能靠手術解決，近年備受討論的近視雷射手術更似乎蔚為一股風潮！創立「高雄上明眼科診所」逾30年的院長潘志勤，曾擔任第14屆中華民國眼科醫學會理事長，常年與榮總等各大醫院合作，然而紮實的行醫經驗讓他不得不提醒患者，「近視雷射手術是醫療行為，既是醫療行為就有一定的風險，近期市面上推出強調更安全、更能降低副作用的新一代視優SiLK極飛秒近視雷射手術（以下簡稱為視優SiLK），但驗光師、醫師的前置評估與技術也是相當重要的。」他直白表示，千萬不要怪驗光師和醫師在評估時太囉唆，「我認為這樣的龜毛是『必要之惡』，因為愈有經驗、愈知道自己在做什麼的醫師，其實是愈保守的！」

堅持「安全與保守」為醫療首要任務
引進「視優SiLK」打造更安心有效的近視雷射治療
深入探究，潘志勤口中的「保守」實則來自醫師對於病患的保護。「最近我們在診間發現，由於網路資訊取得愈來愈容易，病患看診前都會先做好功課，但仔細的驗光師或醫師一檢查就發現，原本病患以為的治療方向不見得是對的。」過去曾經接手不少複雜病例和手術失敗的修復病例，這些經驗讓潘志勤強調，「眼睛的問題非同小可，如果沒有找對嚴謹的診所和醫師，那即使接受最新的手術，恐怕也無法恢復理想的視力。」

提及近視雷射手術的安全性問題，潘志勤認為相較於傳統手術，新型的視優SiLK帶來的變革就是「能量」。「大家都知道雷射能量愈低愈能降低手術過程中的發炎反應，但如果只是單純把能量調低，相對的也會增加手術時間拉長、摘除透鏡容易殘留沾黏等風險，這是我們醫師第一時間會想到的問題。過去，要同時達到這些期望並且確保安全，所需要的條件是很嚴苛的。」然而科學的發展，解決了原本醫學上束手無策的問題，「視優SiLK的優勢就是將雷射工藝發展到，既能以低能量進行安全的手術，同時也利用小光斑雷射，以達到亞微米級精準度的連續掃描技術，將雷射精準擊發在角膜上，並且讓切割處更加密集，摘除透鏡時自然就能降低殘留沾黏的問題。」

▲▼視優SILK_新聞專案。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘志勤與同仁皆發現，接受視優SiLK的病患，大幅降低原本傳統近視雷射手術容易產生的乾眼症與水霧感等問題。

潘志勤補充，傳統近視雷射採用的平凸透鏡，手術時會在角膜上製造出不對稱的傷口，「這不僅會讓恢復期變長，不平整的傷口在癒合過程中會產生縫隙並可能引起發炎反應，這也是過去患者經常感到水霧感的原因。」而視優SiLK採用專利的雙凸透鏡，率先解決傷口不對稱的問題，「其實傷口要對稱這個邏輯大家都知道，但這件事做到了以後，同時也改變了透鏡兩邊的弧度，取出難度相對也會被拉高降低，因此視優SiLK更要確保取出的過程是安全且有效率的。」

上明眼科診所今年引進視優SiLK，並於楠梓總院的診所五樓成立專屬屈光雷射中心，潘志勤表示不只是自己，院內兩位執行視優SiLK的醫師都反應，和過去的機器相比，現在他們在為病患取透鏡時「完全不用擔心」，而且取出的透鏡形狀相當完整，「視優SiLK在安全有效這點上，真的為現代近視雷射手術帶來很顯著的進步，同步也為患者帶來更短的恢復期以及更清晰的視力。」

精密動態檢查＋基因測試
不放過「僅5％的風險」為病人量身規劃最佳治療方案
除了科技帶來的技術創新，潘志勤對於診所的前置作業檢查也同樣充滿信心。他強調，視優SiLK手術的成功與否，並不僅僅取決於儀器本身的精密度，更與術前的詳細檢查息息相關。在他的診所，每一位接受手術的病人都需要接受全方位的眼科檢查，從最基本的驗光、散瞳到角膜地形圖，其中最重要的一環就是「角膜動態檢查」與「基因檢測」。

▲▼視優SILK_新聞專案。（圖／記者周宸亘攝）

▲潘志勤強調上明眼科診所提供的「角膜動態檢查」與「基因檢測」，旨在為病患進行全方位的術前檢查，並且量身打造最合適的手術方案。

「透過角膜動態檢查，我們可以更清楚判別病人的角膜軟硬度，雷射手術前就能幫他調整最適合的能量。基因檢測則是為了深入發現更潛在的問題，現在很多病人驗完光、做完靜態檢查，大概9成5都是可以做手術的狀態，可是剩下的5%還是有風險啊，我們為了這5%還是得做，而且也真的幫不少病患揪出隱憂！」潘志勤直言，當眼睛檢查的技術已經走到相當精密且成熟的階段，更要仔細找出不適合動手術的病人，或是幫病患制定最合適的手術方案。從術前檢查的規劃到引進最新技術的近視雷射儀器，皆貫徹了潘志勤「安全第一」的考量。

永不放棄的精神迎來「人機合一」的突破
專業醫師團隊偕同視優SiLK才能帶來更有感的療效
「我認為，視優SiLK手術是一個讓醫師與機器『人機合一』的過程。」潘志勤妙喻，「再會開車的人，遇到一台性能不好的車，也無法開得很放心、很安全。」這樣精密的設備，讓醫師彷彿駕駛一輛高性能車款，將自己的專業與儀器的精確性結合，實現無縫對接的手術操作。

除了安全至上，「永不放棄」這四個字也是潘志勤在醫療過程中深信不疑的理念。他認為，這不僅是西醫人員必備的態度，也是醫療進步的動力。而透過不斷地探索與創新，視優SiLK也發展出更加突破的專利技術，為醫療行為帶來更進一步的保障。

▲▼視優SiLK,極飛秒,近視雷射手術,高雄,近視,楠梓,上明眼科,潘志勤。（圖／業者提共）

▲潘志勤妙喻，操作視優SiLK手術彷彿是體驗一趟醫師與機器「人機合一」的過程。

「比起我們那個年代，現在的醫師可以做的事更多了！雖然在精密儀器的幫助下，手術的操作逐步優化，但前置作業與設定對於醫師來說就成了最重要的環節。」現在，潘志勤也會在診間鼓勵患者，盡量提供多一點資訊給醫師，例如隱形眼鏡戴了多久，眼睛乾澀的狀況等，「不論是要做手術或是一般看診的民眾，只要在過程中多跟我們講一兩句，對於醫師的判斷都很有幫助，而我們也就能跟著先進的儀器，為每個人規劃更細膩精準的設定與療程。」

更多資訊請見官網：

視優官網：https://www.silk-eye.com

上明眼科診所官網：https://sunming-eye.com.tw/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光！
快訊／改3千萬交保！應曉薇交保金籌到了
南韓下令哀悼7天！MBC演技大賞取消直播　歌謠大祭典「火、飛
律師拉3行李箱「裝6千萬現金」　錢磚畫面曝
快訊／柯文哲加保4000萬！陳佩琪一早衝一銀領錢
獨／北高雙蛋都賣爆…告五人要唱高雄世運了！ 時間曝光
快訊／還在籌錢！　陳佩琪、周榆修急出門
女兒搭上死亡航班！　最後訊息曝「有鳥卡住」匆忙告別：媽我愛妳
松山機場「跑道2600公尺」比務安機場短　運安會：已裝攔截系

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台中引進「全新視優SiLK極飛秒近視雷射」！專利雙凸透鏡讓手術更安全、視力恢復更快更清晰

大幅降低乾眼、夜間眩光　仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）現有「極飛秒近視雷射」提升醫療品質

高雄上明眼科導入「視優SiLK極飛秒近視雷射」　打造「安全至上」的治療新標準

全家霜淇淋新口味巧克力回歸！搭不二家牛奶超濃　草莓控也預備

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

自小客車撞倒2機車 沒留聯絡方式扶起就走人！

高雄上明眼科導入「視優SiLK極飛秒近視雷射」　打造「安全至上」的治療新標準

全家霜淇淋新口味巧克力回歸！搭不二家牛奶超濃　草莓控也預備

NBA又打架！火箭小將「抱摔」熱火英雄哥　4球員2教練被趕出場

結合心智圖與敘事能力教學　嘉藥蕭慧美獲教育部績優計畫

跨年夜低溫探13度　元旦起全台有雨「追曙光碰運氣」

檢察官嗆柯文哲「你不是智商157？」　當庭羞辱對話曝光！

趙露思再爆拍戲曾「耳朵暫時性失聰」！悄換大頭貼訴苦　粉心疼哭了

集保結算所法人對帳系統服務大躍進　夜間延長時段全面採用STP

快訊／改3千萬交保！應曉薇交保金籌到了　律師現身北院辦保

出國一定要買旅平險？！信用卡送的不夠嗎？　專家帶你破解投保4大迷思

泡湯小旅行！住礁溪無邊際溫泉池飯店　免費玩茶園、早餐吃到飽

楊枝甘露買一送一！大直美麗華新開烤鴨餐廳祭優惠　內湖居民95折

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

消費熱門新聞

全家「7元燒仙草」補貨優惠延長

超商跨年咖啡買1送1！全家、萊爾富夯品下殺

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

全家霜淇淋新口味巧克力、草莓回歸！

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

7-11開賣吉伊卡哇紅包袋！16款超萌IP一次買齊

高雄上明眼科導入「視優SiLK」治療強調安全至上

好市多「好多金」折抵開跑！明年免收輪胎安裝費、年費規劃曝光

速食店跨年優惠整理包

過年必吃美味年菜　就靠「祕密武器」搞定

慕赫單一麥芽威士忌躍金典藏版

雙胞胎實驗證實　Alpecin擊退白髮咖啡因泡沫染髮露讓年輕重現

世界冠軍訓犬師秘訣：人寵健康宅

21風味館推1元炸雞、烤雞腿2大優惠

更多熱門

相關新聞

即／恐怖烈焰沖天！高雄資源回收場突陷火海

即／恐怖烈焰沖天！高雄資源回收場突陷火海

高雄市大寮區今(29日)發生一起火警，警消獲報，仁德路上一家資源回收廠內，空地燃燒廢棄泡棉。消防局出10車20人前往搶救，抵達時，現場火勢猛烈、濃濃黑煙直竄天際，目前已佈水線進行搶救，至於火勢發生原因仍待調查。

曾露奶參選轟動全台！許曉丹又有新作

曾露奶參選轟動全台！許曉丹又有新作

高雄男抄球棒廟前叫囂！辯「這是助行器」沒事了

高雄男抄球棒廟前叫囂！辯「這是助行器」沒事了

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸連撞4車

高雄街頭警匪追逐！毒蟲拒檢逃逸連撞4車

雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文：想保護學生

雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文：想保護學生

關鍵字：

視優SiLK極飛秒近視雷射手術高雄近視楠梓上明眼科潘志勤

讀者迴響

熱門新聞

濟州航空失事179死僅2生還！　倖存空少後遺症恐「全身癱瘓」

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

快訊／濟州航空今再爆起落架故障！　「同機型」波音班機緊急返航

嘉義梅山規模5.1地震！6縣市國家級警報

單親媽搭死亡班機獨留小兄妹！最後訊息曝

北院認柯文哲無羈押必要　理由出爐

罹難者有起亞虎職員「一家三口遇死劫」

柯文哲7000萬交保超越藍綠　律師預言未來劇本

把握好天氣！　「全台下2天」時間曝

柯7000萬交保　白委提2人批北檢雙標

濟州空難179死　157名乘客全來自2地區

濟州航空179死　大多是家庭出遊

柯交保　「館長氣到哭」願幫出1千萬

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面