高雄上明眼科導入「視優SiLK極飛秒近視雷射」　打造「安全至上」的治療新標準

▲在高雄創立逾30年的「上明眼科診所」，在院長潘志勤「安全第一」理念的堅持下，引進新一代視優SiLK極飛秒近視雷射手術，並設置專屬的屈光雷射中心。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／高雄報導

在現今高速發展的眼科醫療領域，過去令長輩擔憂的白內障、青光眼和老花眼，如今幾乎都能靠手術解決，近年備受討論的近視雷射手術更似乎蔚為一股風潮！創立「高雄上明眼科診所」逾30年的院長潘志勤，曾擔任第14屆中華民國眼科醫學會理事長，常年與榮總等各大醫院合作，然而紮實的行醫經驗讓他不得不提醒患者，「近視雷射手術是醫療行為，既是醫療行為就有一定的風險，近期市面上推出強調更安全、更能降低副作用的新一代視優SiLK極飛秒近視雷射手術（以下簡稱為視優SiLK），但驗光師、醫師的前置評估與技術也是相當重要的。」他直白表示，千萬不要怪驗光師和醫師在評估時太囉唆，「我認為這樣的龜毛是『必要之惡』，因為愈有經驗、愈知道自己在做什麼的醫師，其實是愈保守的！」

堅持「安全與保守」為醫療首要任務

引進「視優SiLK」打造更安心有效的近視雷射治療

深入探究，潘志勤口中的「保守」實則來自醫師對於病患的保護。「最近我們在診間發現，由於網路資訊取得愈來愈容易，病患看診前都會先做好功課，但仔細的驗光師或醫師一檢查就發現，原本病患以為的治療方向不見得是對的。」過去曾經接手不少複雜病例和手術失敗的修復病例，這些經驗讓潘志勤強調，「眼睛的問題非同小可，如果沒有找對嚴謹的診所和醫師，那即使接受最新的手術，恐怕也無法恢復理想的視力。」

提及近視雷射手術的安全性問題，潘志勤認為相較於傳統手術，新型的視優SiLK帶來的變革就是「能量」。「大家都知道雷射能量愈低愈能降低手術過程中的發炎反應，但如果只是單純把能量調低，相對的也會增加手術時間拉長、摘除透鏡容易殘留沾黏等風險，這是我們醫師第一時間會想到的問題。過去，要同時達到這些期望並且確保安全，所需要的條件是很嚴苛的。」然而科學的發展，解決了原本醫學上束手無策的問題，「視優SiLK的優勢就是將雷射工藝發展到，既能以低能量進行安全的手術，同時也利用小光斑雷射，以達到亞微米級精準度的連續掃描技術，將雷射精準擊發在角膜上，並且讓切割處更加密集，摘除透鏡時自然就能降低殘留沾黏的問題。」

▲潘志勤與同仁皆發現，接受視優SiLK的病患，大幅降低原本傳統近視雷射手術容易產生的乾眼症與水霧感等問題。

潘志勤補充，傳統近視雷射採用的平凸透鏡，手術時會在角膜上製造出不對稱的傷口，「這不僅會讓恢復期變長，不平整的傷口在癒合過程中會產生縫隙並可能引起發炎反應，這也是過去患者經常感到水霧感的原因。」而視優SiLK採用專利的雙凸透鏡，率先解決傷口不對稱的問題，「其實傷口要對稱這個邏輯大家都知道，但這件事做到了以後，同時也改變了透鏡兩邊的弧度，取出難度相對也會被拉高降低，因此視優SiLK更要確保取出的過程是安全且有效率的。」

上明眼科診所今年引進視優SiLK，並於楠梓總院的診所五樓成立專屬屈光雷射中心，潘志勤表示不只是自己，院內兩位執行視優SiLK的醫師都反應，和過去的機器相比，現在他們在為病患取透鏡時「完全不用擔心」，而且取出的透鏡形狀相當完整，「視優SiLK在安全有效這點上，真的為現代近視雷射手術帶來很顯著的進步，同步也為患者帶來更短的恢復期以及更清晰的視力。」

精密動態檢查＋基因測試

不放過「僅5％的風險」為病人量身規劃最佳治療方案

除了科技帶來的技術創新，潘志勤對於診所的前置作業檢查也同樣充滿信心。他強調，視優SiLK手術的成功與否，並不僅僅取決於儀器本身的精密度，更與術前的詳細檢查息息相關。在他的診所，每一位接受手術的病人都需要接受全方位的眼科檢查，從最基本的驗光、散瞳到角膜地形圖，其中最重要的一環就是「角膜動態檢查」與「基因檢測」。

▲潘志勤強調上明眼科診所提供的「角膜動態檢查」與「基因檢測」，旨在為病患進行全方位的術前檢查，並且量身打造最合適的手術方案。

「透過角膜動態檢查，我們可以更清楚判別病人的角膜軟硬度，雷射手術前就能幫他調整最適合的能量。基因檢測則是為了深入發現更潛在的問題，現在很多病人驗完光、做完靜態檢查，大概9成5都是可以做手術的狀態，可是剩下的5%還是有風險啊，我們為了這5%還是得做，而且也真的幫不少病患揪出隱憂！」潘志勤直言，當眼睛檢查的技術已經走到相當精密且成熟的階段，更要仔細找出不適合動手術的病人，或是幫病患制定最合適的手術方案。從術前檢查的規劃到引進最新技術的近視雷射儀器，皆貫徹了潘志勤「安全第一」的考量。

永不放棄的精神迎來「人機合一」的突破

專業醫師團隊偕同視優SiLK才能帶來更有感的療效

「我認為，視優SiLK手術是一個讓醫師與機器『人機合一』的過程。」潘志勤妙喻，「再會開車的人，遇到一台性能不好的車，也無法開得很放心、很安全。」這樣精密的設備，讓醫師彷彿駕駛一輛高性能車款，將自己的專業與儀器的精確性結合，實現無縫對接的手術操作。

除了安全至上，「永不放棄」這四個字也是潘志勤在醫療過程中深信不疑的理念。他認為，這不僅是西醫人員必備的態度，也是醫療進步的動力。而透過不斷地探索與創新，視優SiLK也發展出更加突破的專利技術，為醫療行為帶來更進一步的保障。

▲潘志勤妙喻，操作視優SiLK手術彷彿是體驗一趟醫師與機器「人機合一」的過程。

「比起我們那個年代，現在的醫師可以做的事更多了！雖然在精密儀器的幫助下，手術的操作逐步優化，但前置作業與設定對於醫師來說就成了最重要的環節。」現在，潘志勤也會在診間鼓勵患者，盡量提供多一點資訊給醫師，例如隱形眼鏡戴了多久，眼睛乾澀的狀況等，「不論是要做手術或是一般看診的民眾，只要在過程中多跟我們講一兩句，對於醫師的判斷都很有幫助，而我們也就能跟著先進的儀器，為每個人規劃更細膩精準的設定與療程。」

更多資訊請見官網：

視優官網：https://www.silk-eye.com

上明眼科診所官網：https://sunming-eye.com.tw/