快訊／7縣市「低溫特報」冷到明晚　1地非常寒冷

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中央氣象署今（27日）上午10時31分針對7縣市發布低溫特報，因今強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，明（28日）強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今傍晚起至明日新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

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根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等7縣市，預計影響時間將持續到28日晚上7時。

低溫特報

影響時間：27日下午至28日晚上

＊橙色燈號：新北市

＊黃色燈號：基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣



▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日強烈大陸冷氣團南下加上南方雲系北移，各地屬於較為濕冷的天氣型態，除基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨外，其他地區及澎湖也會有局部的短暫降雨，金門及馬祖則為多雲。

白天雲多下雨加上冷空氣持續南下，各地氣溫上升有限，高溫約17至20度，晚上中部以北及東北部氣溫會降到14、15度，其他地區約16、17度；離島全天氣溫，澎湖16至18度，金門13至17度，馬祖11至13度。

明後天清晨，強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷。周六是水氣逐漸減少的過程，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日環境更乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。



資料來源：氣象署