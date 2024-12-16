台美點交首波38輛M1A2T戰車　軍方：明年2月初開始換裝訓練

記者趙蔡州／綜合報導

台灣對美軍購買的首波38輛M1A2T戰車、4輛M88A2裝甲救濟車15日運達台北港，並於16日凌晨分4波次由重型拖板車運至新竹湖口陸軍基地。軍方表示，目前正在跟美方逐一針對每輛戰車進行點交程序，預計2025年春節過後就會開始換裝訓練。

台灣總共向美軍購買了108輛M1A2T戰車及10餘輛救濟車，其中首批38輛戰車15日終於運至台北港，經數小時的下船作業後，於16日凌晨0點多分4波次由重型拖板車開始進行運輸，車隊經由西濱快速道路轉運至位於新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部，整個過程戰車都以黑布完全覆蓋。

▲M1A2T運達新竹湖口基地。（圖／軍聞社提供）

根據《中央社》報導，軍方人士表示，目前正在跟美方逐一針對每輛戰車進行點交程序．同時派往美國接受相關訓練的種子教官已經在今年11月回台，也完成了戰車的相關教範撰寫，因此換裝訓練的日期可以依照計畫，預計在2025年春節過後、大約2月初時開始。

據悉，購買的108輛M1A2T戰車未來全數交接後，預計會有10輛保留在裝甲訓練指揮部，作為官兵們平日訓練及戰術作為想定之用，其餘98輛將編制為7個戰車連，其中6個連將分配到駐紮新竹湖口的584裝甲旅，另外1連則會分配到駐紮在林口的269機械化旅，屆時將成為守護北台灣的重要力量。