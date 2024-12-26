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藍白推「長者免繳健保費」修法　5大醫團強烈反對：拖垮健保財務

▲▼台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁說明五大醫護團體反對老福法修法讓長者免繳健保費。（圖／台灣醫務管理學會提供）

▲台灣醫務管理學會理事長洪子仁說明5大醫護團體反對老福法修法讓長者免繳健保費。（圖／台灣醫務管理學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法，讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，立法院院會預計27日排審可能闖關三讀。醫師公會等5大醫事團體直言「強烈反對」，65歲長者免健保費將拖垮健保財務，呼籲政府與立法機構正視世代正義及健保永續的重要性，應立即擱置此修法提案。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今日發布聲明指出，身為醫界專業團體，基於對全民健保永續經營的深切關注，需要對老福法修法表達強烈反對意見。

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聲明表示，由於台灣少子高齡化的社會趨勢，65歲以上人口占比逐年提升，老年人口的青壯年支持數一路下滑，依據國發會資料，預估至2025年我國將進入「超高齡社會」，65歲以上人口佔比將超過20%，而此年齡層人口，其醫療利用率遠高於其他年齡層。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，現在提出免除長者繳納健保費政策，將直接衝擊現役青壯年人口的負擔，健保收入高達7成來自青壯年人口繳付的薪資所得，預計至2070年，勞動人力（15-64歲青壯年人口）將較現行（2024年）少了920萬人，而65歲以上老年人口將多了248萬人，如此這樣的分配方式已明顯加劇世代不公平，更損害健保永續。

聲明也提到，現行我國政府對於低收入或經濟困難者，皆已有社會福利補助保費，社會福利補助財源來自於稅收，其佔政府預算比例之成長已是各部會之首，倘今再爭取由中央補助350億之社福基金，將嚴重排擠其他各行業投資機會，對於醫療本業投資更無實質效益。

醫界團體建議，應該透過財劃法修法納入相關機制，將補助低收入戶長者的部分資源交由各縣市政府分配，並應訂立具體的排富條款，僅補助低收入戶及真正有經濟困難的長者，減少不必要的資源浪費，以確保資源用在最需要的族群，例如失智、失能需長期照護的長輩，以及罕病、癌症患者等。

洪子仁說明，健保制度建立在「共擔風險、共享資源」的基礎上，通過全體國民共同繳納保費來建立基金，讓需要醫療服務者能得到即時支援，展現社會團結與互助精神，每位享有醫療資源的民眾均有責任繳納保費，「65歲以上長者就醫次數多，醫療費用高，若完全免除保費，實屬不公平，形同剝削其他繳納者的權益。」為健保永續發展，應堅守「量能負擔」及「使用者付費」的原則，讓享受權利者同時履行義務。

醫事團體呼籲，政府與立法機構應重視世代正義，暫緩修法，展開公民對話，並納入專業意見，設計更合理的健保補助機制，避免因讓利部分族群，而損害全民利益。健保改革應堅守公平性、永續性及資源有效運用的原則，避免因讓利部分族群，而損害全民利益。

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