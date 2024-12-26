藍白推「長者免繳健保費」修法　5大醫團強烈反對：拖垮健保財務

▲台灣醫務管理學會理事長洪子仁說明5大醫護團體反對老福法修法讓長者免繳健保費。（圖／台灣醫務管理學會提供）

記者洪巧藍／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法，讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，立法院院會預計27日排審可能闖關三讀。醫師公會等5大醫事團體直言「強烈反對」，65歲長者免健保費將拖垮健保財務，呼籲政府與立法機構正視世代正義及健保永續的重要性，應立即擱置此修法提案。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會今日發布聲明指出，身為醫界專業團體，基於對全民健保永續經營的深切關注，需要對老福法修法表達強烈反對意見。

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聲明表示，由於台灣少子高齡化的社會趨勢，65歲以上人口占比逐年提升，老年人口的青壯年支持數一路下滑，依據國發會資料，預估至2025年我國將進入「超高齡社會」，65歲以上人口佔比將超過20%，而此年齡層人口，其醫療利用率遠高於其他年齡層。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，現在提出免除長者繳納健保費政策，將直接衝擊現役青壯年人口的負擔，健保收入高達7成來自青壯年人口繳付的薪資所得，預計至2070年，勞動人力（15-64歲青壯年人口）將較現行（2024年）少了920萬人，而65歲以上老年人口將多了248萬人，如此這樣的分配方式已明顯加劇世代不公平，更損害健保永續。

聲明也提到，現行我國政府對於低收入或經濟困難者，皆已有社會福利補助保費，社會福利補助財源來自於稅收，其佔政府預算比例之成長已是各部會之首，倘今再爭取由中央補助350億之社福基金，將嚴重排擠其他各行業投資機會，對於醫療本業投資更無實質效益。

醫界團體建議，應該透過財劃法修法納入相關機制，將補助低收入戶長者的部分資源交由各縣市政府分配，並應訂立具體的排富條款，僅補助低收入戶及真正有經濟困難的長者，減少不必要的資源浪費，以確保資源用在最需要的族群，例如失智、失能需長期照護的長輩，以及罕病、癌症患者等。

洪子仁說明，健保制度建立在「共擔風險、共享資源」的基礎上，通過全體國民共同繳納保費來建立基金，讓需要醫療服務者能得到即時支援，展現社會團結與互助精神，每位享有醫療資源的民眾均有責任繳納保費，「65歲以上長者就醫次數多，醫療費用高，若完全免除保費，實屬不公平，形同剝削其他繳納者的權益。」為健保永續發展，應堅守「量能負擔」及「使用者付費」的原則，讓享受權利者同時履行義務。

醫事團體呼籲，政府與立法機構應重視世代正義，暫緩修法，展開公民對話，並納入專業意見，設計更合理的健保補助機制，避免因讓利部分族群，而損害全民利益。健保改革應堅守公平性、永續性及資源有效運用的原則，避免因讓利部分族群，而損害全民利益。