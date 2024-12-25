花蓮縣長徐榛蔚就職6周年展施政成果！承諾繼續為鄉親福祉打拼

▲花蓮縣長徐榛蔚（前排中）就職6周年，今天率領局處首長說明施政成果。（圖／花蓮縣長政府提供，下同）

記者王麗琴／綜合報導

花蓮縣長徐榛蔚就職6周年，今（25）天率領縣政團隊，展現縣政成果，徐縣長承諾將持續率縣府團隊與地方及中央攜手合作，在落實地方自治的精神下為鄉親福祉來努力。談到財劃法修法三讀通過，徐榛蔚說，未來花蓮一年會多出150億元，是「如虎添翼」，有利推動縣政，更是真正落實地方自治的精神。而今日活動現場也吸引滿滿民眾前來同樂，大大顯示徐縣長施政讓人民有感、幸福有感。

花蓮縣府下午在府前的石雕廣場辦理「立縣115年暨就職六周年典禮」，典禮會場完整展示全縣各面向政策，讓鄉親瞭解縣政推動方向及六年來施政成果。徐榛蔚率全體局處首長出席，承諾將持續率縣府團隊與地方及中央攜手合作，在落實地方自治的精神下為鄉親福祉來努力。而今日活動現場也吸引滿滿民眾前來同樂，大大顯示徐縣長施政讓人民有感、幸福有感。

徐榛蔚表示，適逢就任六週年的今天，也正是花蓮立縣115年，在這115年當中，有非常多任行政首長在這塊土地耕耘，感謝縣府各局處夥伴在各自的業務範疇努力，感謝花蓮縣議會的大力支持，感謝公協會、十三鄉鎮市、各級農會、民間社團等共同攜手合作，才能有今日縣政成果遍地開花的花蓮。

細數建設花蓮的種種，從排水治理、道路橋樑、智慧交通、有機農業、紮根教育、托育資源布建，再到銀髮照護等，徐縣長帶領縣府團隊深入縣內的每一處角落，逐步完成各項基礎建設、社福建設，讓鄉親在花蓮這塊土地真正安居樂業。

政策的推動不僅關乎花蓮的未來，更是國家均衡發展與整體韌性提升的重要一環，徐榛蔚說，花蓮縣政府將持續努力為鄉親福祉努力，並期待中央政府與地方攜手合作，讓地方政府真正落實地方自治的精神，讓花蓮邁向安全、永續、宜居的幸福城市，造福全體鄉親。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚（前排中）就職6周年，今天率領局處首長說明施政成果。