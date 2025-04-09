Feeling18送4偏鄉萬份餅乾　新闢靠山咖哩旗艦店當孩子成長的靠山

▲Feeling 18巧克力工房致贈偏鄉孩子1萬份特製餅乾，慶祝兒童節。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮Feeling 18巧克力工房將於今年暑假新闢開張「靠山咖哩旗艦店」，同時進行公益計畫，未來營運的盈餘將全部捐助良顯堂社會福利基金會，展現企業深耕地方、培育青少年的理念與承諾。

埔里鎮公所與Feeling 18巧克力工房於今年兒童節前夕聯合舉行「一起成為孩子靠山」公益記者會和捐贈儀式，業者特別為大埔里地區4鄉鎮的學童準備1萬份精心製作的曲奇餅乾禮盒，在南投地檢署主任檢察官姚玎霖、良顯堂社福基金會董事長吳明賢、地方民代等多人見證下，由鎮長廖志城、Feeling 18董事長茆晉（日牂）親自送給4鄉鎮的學校代表。

茆晉（日牂）表示，今年已連續第16年致贈全鎮公私立幼兒園、國小學童兒童節禮物，且範圍逐年擴大：先擴及魚池鄉，去年又納入國姓鄉，今年再新增仁愛鄉；今年兒童節限定版的曲奇餅乾禮盒，特別以將落腳於地理中心碑的「靠山咖哩旗艦店」外型為圖案，也是Feeling 18巧克力工房另一項重要的公益計畫。

茆晉（日牂）指出，良顯堂社會福利基金會於2020年成立「靠山咖哩」，至今已輔導40餘位弱勢與高需求青少年習得餐飲技能，並提供穩定就業機會；他身為該基金會董事，為延續基金會創辦人陳綢阿嬤的愛心，決定打造「靠山咖哩旗艦店」，並定位為「公益孵化器」，提供美味餐點並培養孩子學習自立、建立自信，且全部盈餘將投入良顯堂社會福利基金會與青少年職涯培訓，呼籲國人踴躍選購一份甜點、一客餐點，成為孩子的靠山、為他們累積改變人生的能量。

廖志城表示，Feeling18不僅是埔里產業的指標與驕傲，更是孩子們的守護者，從兒童節禮物到「靠山咖哩」公益計畫，茆晉（日牂）都用行動證明企業可成為改變社會的力量，展現企業深耕地方、培育青少年的理念與承諾；吳明賢也感謝茆晉（日牂）與Feeling18團隊用企業力量補足社福資源缺口，真正實踐陳綢阿嬤「甲你做伙，成為孩子靠山」的精神。