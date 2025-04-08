南投縣開放第二劑新冠JN.1疫苗　提供滿65歲或原民55歲、免疫不全者

▲南投縣衛生局自即日起提供65歲以上長者(含55至64歲原住民)及免疫不全民眾接種新冠JN.1疫苗第2劑。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

為提升對高風險族群的健康保護，南投縣衛生局宣布，自即日起針對65歲以上長者(含55-64歲原住民)、免疫不全者等符合資格對象，再增加接種1劑JN.1 COVID-19疫苗，呼籲民眾踴躍接種。

縣府衛生局說明，符合接種資格對象如下：一、 65歲以上長者(含55-64歲原住民)；二、 出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者；三、 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者；四、 器官移植患者/幹細胞移植患者；五、 中度/嚴重先天性免疫不全患者；六、 洗腎患者；七、 人類免疫缺乏病毒感染患者；八、 過去6個月內接受化療或放療者；九、 其他經醫師評估免疫不全或免疫力低下者；十、 目前正使用高度免疫抑制藥物者。

衛生局強調，國內新冠併發重症本土及死亡病例多數皆未接種JN.1 COVID-19疫苗，提醒民眾勿因曾感染過新冠、曾接種先前新冠疫苗，而輕忽新冠疾病侵襲威脅；本次接種疫苗者須與前1劑間隔至少6個月(180天)，另考量疫情個案風險情形(如出國及需緊急治療之健康因素)，可以最短間隔(2個月)進行接種。

民眾若有相關疑問，請逕洽南投縣疫苗合約院所預約，或至縣府衛生局網站查詢https://ntshb.tw/hc03deafB (南投縣COVID-19疫苗接種合約院所)或撥打防疫專線：049-2220904。