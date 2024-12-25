應徵大公司！留英妹4點批「台灣面試讓人失望」：只求「耐操」

▲海歸妹分享自己在台灣參加面試的經驗，意外引發熱議。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

一名從英國留學回來的女子分享自己睽違3年回到台灣參加面試的經驗，她提到自己面試了一個大家都聽過名號的大公司裡的「創新部門」職缺，自己非常喜歡這個職位，但面試過程與過去在英國的經驗大相逕庭，讓她忍不住直呼「台灣面試真讓人失望」。貼文引起網友熱議。

該名女網友在Dcard以「個人台灣面試經驗分享」為題發文，表示自己過去在英國的面試中，面試官與應聘者更像是平等交流的夥伴，雙方共同探索是否適合合作。然而這次在台灣的面試卻讓她感到像是被「現場打分數」，尤其面試官關注的重點似乎偏離核心能力，讓她感到不適。

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其中面試中的幾個細節特別讓原PO印象深刻，像是通勤問題，原PO表示自己住在新竹，計畫通勤上班，並強調過去已有長期通勤的經驗，認為並非問題。然而面試官卻多次強調通勤可能產生的困難，甚至顯得介意，讓她感到困惑。

此外，原PO有學術與業界雙重背景，並曾創業，然而面試官卻偏重她學術背景，忽略她有實務經驗，甚至認為留學經驗純屬為了走研究路線，「讓人不禁懷疑，他是否用個人情緒來評斷我個人」，而面試官也提到曾與原PO的前主管與廠商合作，並公開批評他們，「這讓我感到非常不舒服，也質疑這樣的言論是否合適」。

原PO也提到，面試開始前，自己在現場等候了20分鐘才拿到需回答的情境題問卷，雖然測驗標示為10分鐘，卻又再度等待20分鐘才進入面試。面試官則以「嚴謹」為由解釋延遲，但原PO認為，「我過去也有面試別人的經驗，認為如果一場面試需要花超過自己預定的時長，還抓不到應聘者的人格特質與專業能力，這似乎並不是所謂的嚴謹，而是不知道自己要怎麼樣的人才吧」。

原PO也指出，這場面試應徵的是一家知名企業創新部門的職缺，然而她認為整個面試過程顯得老舊與缺乏創新精神，甚至充滿官僚氣息。面試官更多聚焦於應聘者是否能接受高壓工作，而非核心能力如創造力、溝通能力或問題解決能力，「我非常喜歡這份工作的職缺內容，但如果面試官是未來的主管，會讓我猶豫再三」，這場面試的經驗也讓原PO忍不住詢問，「台灣職場真的全都這樣讓人失望嗎？」

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「面試是雙向的，對方倒是挺直白的，至少比騙妳過去好，知名的公司不一定好，好的公司也不一定都是好的部門，找適合妳的，其他都是其次」、「台灣確實很多企業最喜歡好用耐操的員工吧，抗壓性高、積極主動、樂於加班，這就大家最愛講的cp值啊，一樣的錢可以把你留在公司久一點」、「台灣的面試跟職場環境確實讓人失望啊，怎麼有人還要護航」、「不知道在逆風什麼，講的都是事實啊，實際上機測試、智力測驗跟人格測驗做4小時，一面、二面再加三面，這些就算了，竟然還喜歡問沒禮貌的問題」。

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