「這5種食物」越吃越醜！不只變胖...皮膚還易乾燥、長皺紋

飲食跟皮膚有很大的關係,英文有句俗諺「You are what you eat.」(人如其食),許多女明星也曾這樣提到,這篇就來告訴大家是哪5種越吃越醜的食物,真的要少吃點呀!

1.高升糖食物

像是精緻澱粉就屬於高升糖食物,吃進這些食物會使血糖急速升高後刺激皮脂腺分泌,皮膚容易大量出油,就會冒出許多痘痘,也會連帶使皮膚容易鬆弛、暗黃無彈性。如果真的避不開這些食物,可以多喝水、多吃蔬菜、多運動來平衡。

2.炸雞、炸薯條、鹹酥雞

吃太多速食、鹹酥雞、炸雞排...等會容易長痘痘,長期食用容易引發皮膚發炎,對皮膚造成嚴重傷害。而且攝入過量高脂肪油炸食物可能會降低血液中的HDL(好膽固醇),同時增加三酸甘油酯和LDL(壞膽固醇),導致心血管疾病。

3.洋芋片

大量吃洋芋片不僅容易肥胖,還容易長痘痘、粉刺,而且洋芋片使用的油份通常是不好的油,會使皮膚比較容易產生發炎反應,增加自由基進而影響到皮膚健康與保水度。

4.蛋糕、馬卡龍、糖果、麵包

美國皮膚科醫師Patricia Farris 曾表示吃太多糖分會破壞膠原蛋白,使得皮膚的彈性變差,甚至出現皺紋和斑點,讓皮膚失去彈性及柔軟。這些加工食物缺乏膳食纖維,會影響腸道健康,導致便秘情況,便秘會使人的氣色不佳、臉色黯淡無光。

5.高鹽食物

很多女明星都會說要吃得清淡,因為清淡飲食比較不容易讓人水腫,鹽分攝取過多會使組織之間水分滯留,長期造成細胞缺少水分,臉部肌膚就容易乾燥、老化、皺紋增多、黯淡無光澤。也會加重腎臟的代謝負擔,鈉過多會使排水功能緩慢、造成臉部、眼皮浮腫等情況。下次吃東西之前記得看「鈉含量」,尤其便利商店很多微波食品其實鈉都很高一定要注意整天攝取比例,很多便當鈉含量都破千。(成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克)

