才獲聘助理教授卻中毒亡！台大學霸陪爸爸吃晚餐　竟成人生最後佳肴

▲學霸助理教授洗澡一氧化碳中毒亡，門窗緊閉不透風。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區中華路2段上一處民宅23日傳出死亡意外，陳姓男子因5樓住家熱水器壞掉，於是跑到住處頂樓加蓋的6樓浴室洗澡，但因熱水器安裝在裡面，又沒有打開窗戶透風，導致一氧化碳中毒身亡。陳男剛獲聘靜宜大學擔任助理教授，沒想到與父親吃完飯後返家，在凌晨就發生意外，也成了一家人最後一頓晚餐。

據了解，39歲陳姓男子為台大會計系博士，目前在靜宜大學擔任助理教授，因為期末考周回台北市中華路2段的老家，卻在家中洗澡發生意外，家屬也立刻通知警方到場，檢警23日下午相驗遺體，初步認為是一氧化碳中毒身亡。

警方指出，陳男與姊姊分住在該公寓的4、5樓，6樓頂加的部分則是鮮少有人上樓，23日陳男要洗澡，但5樓熱水器壞掉，所以跑到6樓浴室洗浴，卻發生意外。警方初判，可能因陳男許久沒上樓，不排除疏忽熱水器安裝在浴室裡，又沒有開窗才導致陳陷入昏迷。

姊姊表示，弟弟在剛剛獲聘為靜宜大學會計系助理教授，所以經常台中、台北兩地跑，陳當天與姊姊、看護前往附近找爸爸聊天吃晚餐，吃完後3人走路返回住處，沒想到竟成一家人最後的一頓飯。

直到凌晨0時許，看護還表示有看到陳姓男子在走動，沒想到早上起來卻不見蹤影，才開始一層一層的尋找弟弟下落，最後在6樓發現，但陳男已經倒臥浴室、沒有呼吸心跳。

家屬指出，當時發現陳的時候，陳倒臥在浴室裡，且有聞到濃厚的瓦斯味，另外窗戶緊閉，可能因此導致意外，而熱水器也是安裝很久，已經多年沒有人使用，可能是熱水器老舊或是其他問題導致意外發生。