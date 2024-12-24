女友上大學仍與父親「共浴」！一轉變後頻率激增...他細思極恐

▲男大生發現女友直到大學仍與父親一起共浴，詭異行徑讓他無法接受。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

不敢置信！一名男大生發現女友竟和父親維持著「共浴」的習慣，而且渾然不覺行為怪異，這種匪夷所思的行為讓他覺得三觀盡毀，上網揭穿女友和父親的特殊親密關係。

該名男網友在社群平台《Zuvio》發文表示，自己和女友交往後，才發現對方竟然連洗澡都跟爸爸一起，並認為這只是親人間表達愛的方式，每次想到女友跟爸爸一起洗澡的畫面，就覺得胃裡一陣翻騰，覺得作嘔，這種離譜的行為實在太超出他的理解範圍。

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原本男網友以為是幼童時期與爸爸的親密互動，沒想到這種情況一直持續到大學，更讓他感到詭異的是，自從女友與他交往後，她爸爸要求共浴的頻率激增，讓他合理懷疑對方對女兒有過度占有欲，害怕失去她，才用這種方式維持跟女兒的緊密關係，讓他愈想愈覺得恐怖。

原PO坦言自己深怕破壞跟女友之間的關係，一直不敢直接詢問對方洗澡過程中是否發生了什麼事，由於沒有確鑿證據，也怕一旦貿然開口提出懷疑，導致2人直接分手。然而，自己內心依舊對父女直到大學還一起洗澡感到不解，於是上網尋求其他網友意見。

許多網友也對這種行徑感到驚訝，紛紛表示：「肉片看太多了吧！」「這是SOD劇情？」「想起來就不蘇胡」、「真的毀三觀」、「這父親的占有欲太強大了」，多數人也認為父親行為太過誇張。



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