車廂驚見「巨大行李」堵門口　台灣高鐵：嚴禁物品阻礙通道

▲高鐵車廂內驚見誇張行李橫躺，堵住車門。（圖／網友whitesong2020授權使用）

記者蔡亞樺／台北報導

一名網友日前搭乘高鐵，發現有人將大型貨物帶進車廂，把出入口的車門堵死，憂心無法逃生。台灣高鐵公司對此表示，未接到旅客反映有車門遭到阻擋，致無法上下車的情況，故無法確認當時情況或是照片角度問題，而車廂嚴禁以物品阻礙通道。

女網友在threads發文指出，日前乘坐高鐵時，在座位上小睡一下，睡醒看到奇景，有一位阿桑帶了超大的行李進入車廂，還堆到把車廂大門堵死，讓她直呼「這種大型貨物如何上車廂的，沒有違規嗎，而且擋住門了，如果有意外，無法逃生好危險」。

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對此台灣高鐵公司表示，經查，高鐵列車人員並未接到旅客反映有車門遭到阻擋，致無法上下車之情況，故無法確認當時情況或照片角度問題。旅客若發現影響乘車安全情形，請立即向列車組員反映，以利即時處理、確保營運安全。

台灣高鐵公司重申，車廂嚴禁以物品阻礙通道，列車組員若於車上發現影響通道之物品，均會主動要求旅客立即移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。

依高鐵乘車規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150 公分，且長、寬、高之和不得超過220 公分，且總重量不得超過40 公斤。高鐵公司呼籲，請旅客配合遵守，勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。