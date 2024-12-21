18歲就「滿臉刺青」找不到工作！陸男「決定洗掉」又痛到受不了

▲男子18歲就刺青，沒想到為生活帶來許多不便。（圖／翻攝現代快報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名24歲男子6年前在臉上刺了滿臉的骷髏圖案，此後一直找不到工作，連做人臉辨識都特別麻煩，令他非常後悔，決定洗掉刺青，開始新的人生。不過，由於洗刺青的過程非常疼痛，男子做到一半身體不適，目前暫時還在休養中。

根據《現代快報》報導，男子表示，他年輕時比較叛逆，又有一點憂鬱的傾象，所以透過刺青來宣洩，從2018年至今，他的頭頂、臉部、頸部、身體、四肢都有各種各樣的刺青，甚至連左眼的虹膜也進行了染色。

男子說，刺青的這6年裡，給他家人跟他自己帶來了不少困難，「工作沒法找，做直播也經常被網友罵，換證件、弄人臉辨識，都挺麻煩、挺尷尬的。」

為了能過正常的人生，男子今年10月聯繫到了江蘇常州一名專門從事刺青清洗的技師，嘗試清理掉手臂的一處刺青。12月，男子再次來到常州，決定洗掉臉上的全部刺青。

不過，由於洗刺青的過程非常疼痛，男子中途感到心臟不適，只好暫時回家療養。技師表示，他洗了十幾年的刺青，這次的案子是最難的，「眼角淚腺那，只能分多次、用功率小一些的雷射慢慢清除，普通的刺青三四次就大致可以清除掉，他這塊要四五次才行。」

▼男子決定洗掉臉上的刺青，但過程非常痛苦。（圖／翻攝現代快報）

