男警自爆劈腿女同事！派出所淪「極樂砲房」　分局回應了

▲台南新營分局鹽水分駐所。（圖／翻攝Google Maps）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市警局新營分局鹽水分駐所一名男警員18日凌晨在IG現實動態自爆，與一名女同事在所內寢室、樓梯間，或是2人巡邏時都維持不正當的男女間肉體關係，貼文引發網友熱議。對此，新營警分局發表聲明回應，經調查後確認，該2名警員均未婚且單身，且貼文是遭冒名杜撰張貼，目前已結圖存證，後續不排除提告。

男警的IG限時動態內容指出，2024年11月中旬他與他在保五支援鑑水所的陳院X女同事回家睡覺，且他與女同事都各自有男女朋友，「被33發現帶回家後，33當下與我談了分手，但我還是放不下這段感情，為了得到33的原諒與信任，我在我的限動表達我的不應該」。

貼文表示，事情發生後至今，他與女同事「在派出所的寢室裡、樓梯間或兩人巡邏時，都還一直維持著不正當的男女兼肉體關係，我明明知道這位女同事跟公司很多人玩過，也是個很愛玩的女生，我卻還是把持不住，背叛了33」。

對此，新營分局回應，針對該貼文進行調查，該2警員均未婚單身，而男警則稱該貼文是遭人冒名杜撰張貼，2員否認貼文內容，且不排除對不時貼文內容及相關Line對話截圖涉及刑責部分提出告訴。

新營分局強調，經過調查後，該貼文確實是冒名杜撰張貼，並非屬實，目前也查無該2名員警有該貼文所指的違反警紀規定等相關實據，「針對該則不實貼文詆毀新營分局警察機關形象，新營分局將對該行為人依法究辦」；另新營分局將持續教育所屬同仁恪守法紀觀念，杜絕風紀案件發生。