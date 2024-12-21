法教師遭斬首亡！女學生說謊失控害命　8被告判決出爐

▲法國歷史老師帕第2020年遇害，學校附近設置紀念他的牌匾。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國47歲歷史老師帕第（Samuel Paty）2020年遭一名車臣裔男子行刑式割喉斬首，沒想到一查之後發現，嫌犯之所以會犯案，全與女學生的不實指控有關。歷經7周審理，法院判處7名男子與1名女子入獄，刑期3至16年不等。

BBC報導，在這起攻擊事件發生之前，嫌犯18歲車臣難民阿布杜拉（Abdoullakh Anzorov）在社群媒體看到消息，也就是帕第曾在課堂上展示「查理週刊」關於伊斯蘭先知穆罕默德的諷刺漫畫。帕第曾把查理週刊拿來當作教材，討論法國言論自由法，但對穆斯林而言，任何對穆罕默德的描繪皆為褻瀆。在2020年10月，阿布杜拉持刀刺殺斬首帕第，在犯案之後遭警方擊斃。

法國法院在過去這7周期間審理此案，釐清女學生的謊言如何釀成這起悲劇。女學生曾告訴父母，帕第在課堂上展示與先知有關的諷刺漫畫，但警檢調查發現，她當時根本不在班上。女學生父親赫尼那（Brahim Chnina）透過網路發表暴力言論，隨後伊斯蘭極端分子賽弗里維（Abdelhakim Sefrioui）指名道姓侮辱帕第，消息越傳越廣，阿布杜拉得知消息後預謀犯案。已知阿布杜拉購買武器時旁邊有2名友人在場，並在聊天室透露消息線索。

針對此案，辯方宣稱，8名被告無人知曉阿布杜拉意圖，但法官認定，這些人的行為具有煽動效果。最終，法院判處7名男子與1名女子入獄，刑期3至16年不等，當中包括這名女學生的父親赫尼那。