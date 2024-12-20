過年祭祖被拒持斧頭砍死哥！71歲弟求交保被打臉　裁定延押2月

▲法官裁定被告高男延押2月。（資料照／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年2月初春節前夕，員林市一名71歲高姓男子因返家祭祖與74歲老哥哥起爭執，竟持斧頭將其砍死、檢方依涉家庭暴力罪殺人罪嫌起訴，近日羈押期滿，高男以「已認罪，年歲已高、風濕性關節炎致行動不便」，請求以具保，法官認為與刑法第114條第3款規定「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒者」不合，裁定自明年1月3日起延長羈押2月。

此起家庭人倫悲劇發生於2024年2月7日下午約4點多，家人聽到屋後方傳來爭吵聲，疑似高家弟弟想要入門祭拜祖先，卻遭到老哥哥拒絕，2人因此發生爭執，哥哥倒臥血泊中，頭部有開放性骨折，身上也有多處撕裂傷，傷重不治。

▲警方前往了解案情。

全案列國民法官參審，高男羈押過程中曾以「年事高重聽，行動不方便、無逃亡之虞」等等理由提出抗告遭駁回。10月22日延押期滿，高男坦承犯行，「我想回家、我為了自我防護，搶奪斧頭導致失手傷害到我哥哥，並導致事後他死亡」，法官認為他對案情仍避重就輕，而有相當理由認被告恐有事後畏罪而逃亡的高度可能性，裁定延押2月。

▲住家地面留有死者高男血跡。

高男延押期間即將屆滿，地院於12月17日召開延押庭，被告及辯護律師以「被告已經認罪，且年屆70多歲高齡、健康狀況不佳，尤其風濕性關節炎致行動不便，請求以具保方式代替羈押，法官審酌，被告犯後態度及其身體狀況，所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為5年以上有期徒刑，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，身體疾病也與刑事訴訟法第114條第3款規定不合，因此裁定自2025年1月3日起延長羈押2月。