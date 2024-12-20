控遭鍾佳濱碰觸「雙腿之間」　陳菁徽轟：性騷噁男一犯再犯

記者崔至雲／台北報導

立法院今（20日）朝野攻防嚴重，過程中，國民黨立委陳菁徽無預警遭民進黨立委鍾佳濱撲上。為此，陳菁徽表示嚴正抗議與譴責，「性騷噁男的特性就是會一犯再犯，只要有一次就會有後面的無限次」，這次甚至還被鍾佳濱用手多次碰觸雙腿之間與屁股等部位，並試圖抱住大腿。有幸，身邊還有同黨的女性委員見義勇為及時制止噁男。

立法院會今年5月處理報告事項時，朝野立委發生推擠，鍾佳濱為衝上主席台，撲倒陳菁徽。陳菁徽赴北院提起自訴，控告鍾佳濱涉傷害、性騷擾。

未料，今日陳菁徽在院會時，又無預警遭鍾佳濱再次撲上，並且慘遭出手抱住身體與襲臀襲腿。陳菁徽表示，性騷噁男的特性就是會一犯再犯，只要有一次就會有後面的無限次，這次甚至還被鍾佳濱用手多次碰觸雙腿之間與屁股等部位，並試圖抱住大腿。有幸，身邊還有同黨的女性委員見義勇為及時制止噁男，並齊力把他趕去別的地方。

陳菁徽指出，所有在野黨委員今天原遵循規定，希望好好開會，無奈民進黨委員們利用竊賊方式霸佔並封鎖會議地點，並禁止會議進行，阻撓民主議事運作，自我踐踏了身為民代的責任與職權。

陳菁徽表示，朝野攻防之間，不應利用衝突之間進行暴力性騷擾之噁男行徑，不僅沒有正當性，更嚴重違法侵犯身體自主權，對此表達強烈譴責。

▼國民黨立委陳菁徽與民進黨立委鍾佳濱發生肢體衝突。（圖／陳菁徽辦公室提供）