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開車帶隊比賽「伸捏女學生大腿」　台中色胚老教練還在教球

▲棒球。（圖／記者游瓊華攝）

▲帶隊到宜蘭比賽「開車捏6年級女學生大腿」，色胚老教練被要求上4小時性平課程以及撰寫1000字心得報告。。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中少棒圈驚傳知名教練性侵案，多名小球員受害，今天又傳出，當初引薦淫魔教練入校的老教練，也發生過性騷擾案件，伸手捏女球員大腿，學校還為此召開性平會，但最後僅認為老教練性別意識不足，調查報告建議老教練依限完成4小時性平課程以及1000字心得報告。離譜的是，老教練在事發後火速請辭，還跑到另一區國小任教至今，引發市議員江和樹不滿，直言實情恐不僅於此。

對此，台中市長蔣偉民強調，老教練並無不適任，但會再請現職學校審慎評估。

台中市教育局表示，校方在110年10月5日接獲當時六年級的女球員母親反映，孩子到宜蘭參加棒球比賽時，坐在老教練車子的副駕駛座，老教練在開車路程中和孩子比腕力，以及捏孩子的大腿。

教育局指出，學校在10月6進行校安通報，召開性平會組成調查小組，經二次調查於11月16結案，認定該師性騒擾成立，屬性別意識不足，調查報告建議該教練依限完成4小時性平課程，並撰寫1000字心得報告送性評會審議。

不過，民代不滿，老教練在性平成立後還到他校任職，是否應要求現任學校將老校長停職解聘，對此，教育局長蔣偉民多次強調，會再請現職學校審慎評估。

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