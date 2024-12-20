SOD是真的！斷腿男也要嘿咻　40代男3周6次！呂捷：怎麼可能

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SOD是真的！斷腿男打石膏躺醫院也要嘿咻　40代男3周6次才正常！呂捷驚：怎麼可能

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

你對性總是難以啟齒，性愛上遇到困難也求助無門？全國首位性治療師童嵩珍，來《豈有此呂》了！說起轉行到這個工作的契機，童嵩珍居然說，是因為在醫院工作時，看見斷腿打石膏躺病床的患者，竟也要和女伴上演嘿咻「皮影戲」，啟發了她對人權的關注，性需求不應該因為生病受傷或者年老失能就被抹滅。

▲▼ 性治療師童嵩珍。（圖／《豈有此呂》）

▲ 性治療師童嵩珍。（圖／《豈有此呂》）

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童嵩珍說，別以為性愛是本能，不會愛愛的大有人在，許多患者的訴求是「從負到零」，幫助他們從一竅不通到能夠正常進行，是她的工作，很多人根本就是姿勢不對或是動的部位不對，且性也不只有性器官的交合。

▲▼ 性治療師童嵩珍。（圖／《豈有此呂》）

▲呂捷不時對童嵩珍見聞覺得匪夷所思。（圖／《豈有此呂》）

她還用公式算出各年齡層性行為頻率，跟主持人呂捷一樣的40歲男性，3周6次算正常，讓呂捷驚呼：「怎麼可能」還變理由伯談起交不出功課的原因，隨即被童嵩珍吐嘲：「你不自慰嗎?」並說人並非餐餐要吃雙人法式料理。

▲▼ 性治療師童嵩珍。（圖／《豈有此呂》）

▲童嵩珍跟呂捷分享臨床經驗。（圖／《豈有此呂》）

你可能無法想像，有丈夫碰到妻子私處就吐了！也有女性患者太過緊張，陰道痙攣拒先生於門外，童嵩珍都曾手把手現場實戰教學。更多她分享性之事其實比想像中更惱人?比你懂的範圍更深廣！請鎖定12月20日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 性治療師童嵩珍。（圖／《豈有此呂》）

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呂捷豈有此呂童嵩珍性治療

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