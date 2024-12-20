寵物也可用再生醫療！改善關節炎、腎臟病　專家揭3大疾病領域應用

▲台大生化科技學系副教授陳彥榮分享外泌體再生醫療發展狀況，寵物治療也是應用領域範圍。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

外泌體、幹細胞療法等已經成為全球生技產業發展重點目標，其實這些再生醫療技術也可應用於寵物領域！台大生化科技學系副教授陳彥榮指出，許多動物與臨床前試驗顯示外泌體對於疾病有一定的修復效果，許多民眾都關心寵物生病後能得到更好的醫療照顧，尤其是過去比較沒有辦法被治療的疾病，再生醫療是可以期待的方向，例如貓狗常見的關節炎、腎臟疾病甚至免疫性疾病等，建議可與獸醫師討論評估。

再生醫療領域發展快速，像是外泌體就是繼幹細胞及免疫細胞治療項目後，最新崛起的再生醫療熱門技術。而台灣在再生醫療相關技術及應用領先，立法院更與今（2024）年6月三讀通過再生醫療雙法更是有望促進再生醫療專業發展。

陳彥榮接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，台灣已通過可以用人的外泌體作為化妝品原料，目前產業發展仍以美容為主；不過在美容之外的領域，全球有許多臨床試驗進行中，部分動物實驗上可以看到有疾病修復的效果存在，例如大腦神經修復、神經退化症，至於身體上各種疾病、如皮膚、抗衰老、延長壽命等在動物實驗都有看到一些效果，但是這是否可以呼應在人體運用，還要更進一步的臨床試驗結果來斷定其效果。

對於寵物再生醫學的發展性，陳彥榮相當樂觀看待，他指出，國內養寵物人口眾多，當寵物生病時是否可以得到更好醫療照顧，是許多飼主關心的議題，尤其是過去比較沒有辦法被治療的疾病，再生醫療就是一個可以期待的方向，只要在確保其安全性之後，相當值得去發展。

陳彥榮分析，人類和寵物應用再生醫學一定會有差異，像是較常見的犬貓，其物種特性和人類都存在滿大的差別。不過因為人類使用的再生醫療也都是通過動物試驗確認其效果，才會進展到臨床試驗「在動物上的資料是比人還要多的」整體來說數據更是充足。

▲台大生化科技學系副教授陳彥榮。（圖／記者李毓康攝）

陳彥榮指出，目前人類或者動物所使用的外泌體主要是來自「間質幹細胞」，其特色為調節免疫反應，所以對於一些免疫性的疾病會有效果。而另外很多疾病的發生會伴隨著發炎反應，從一些科學資料來看外泌體可以有效抑制發炎現象，發炎被減緩了，自然就可以有一些修復效果，所以在疾病治療上其實有很多機會，但還需要一些驗證。當然其他的適應症，也許特殊的幹細胞，像是神經幹細胞、皮膚幹細胞等的外泌體會更適合。

至於退化性關節炎，過去在特管辦法規範下，在人體治療應用會使用間質幹細胞去製成軟骨層片等進行移植，因為軟骨組織是從間質幹細胞分化而來，也會期待間質幹細胞的外泌體可以有促進軟骨再生的功能。

現行寵物治療就有實際應用在關節炎領域！慈愛獸醫師詹禾軒指出，傳統關節炎治療包含服用保健保養品、減重、針灸雷射、復健療程等，但有時成效不如預期，現在會開始考慮合併使用再生療法，將外泌體或者幹細胞注入關節腔。

詹禾軒分享案例，之前就曾經有接受治療的狗，因為嚴重的關節炎不敢使用後腳，都是三隻腳在走路，經過一個療程之後，後腳逐漸恢復支撐力，後續四隻腳可以著地，行走變得順暢。除了最大宗應用的骨關節炎，還有部分用於貓腎臟疾病、牙齦炎等，神經修復相關也會使用再生醫學來治療。

▲慈愛動物醫院獸醫師詹禾軒分享臨床實際再生醫療運用情況。（圖／記者李毓康攝）

外泌體是由幹細胞分泌，就產業發展層面，陳彥榮指出，若使用外泌體可以達到等同間質幹細胞效果，使用外泌體會比較好，因為相關製造成本就會下降很多。而且移植細胞需考量在體內狀況，過去特管辦法允許自體細胞移植，這樣一來必須客制化價格昂貴，而外泌體非細胞，也不帶有遺傳訊息，其安全性理論上是比細胞安全，也可以用在每個人身上，解決再生醫療面臨的高成本問題。

至於飼主應該如何判斷家中寵物要不要使用再生醫療？陳彥榮建議可與獸醫師討論，釐清其疾病是否有藥物治療，也可以詢問過去是否有相關案例成果，若在經濟可以負擔、確保安全性的情況下來嘗試。