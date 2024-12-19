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【廣編】遠雄敦富《城市潮流漫步生活節》　享受愜意生活的完美假日

▲▼遠雄敦富,聖誕節,城市潮流漫步生活節,藝術,市集,台中。（圖／業者提供）

▲遠雄敦富將於12月21日（六）舉辦結合聖誕佳節、藝術與生活的聖誕戶外派對。

圖、文／遠雄敦富提供

遠雄敦富今年歲末將為城市注入無限驚喜與暖意！12月21日（六）結合聖誕佳節、藝術與生活的聖誕戶外派對將於北屯五溪汴站前廣場登場，為機捷特區社區帶來更多暖心互動。此外，遠雄敦富也將化身為城市美術館，啟動期間限定的藝術展覽《城市潮流漫步》，展期自2024年即日起至2025年2月16日，此次展覽匯聚台灣、日本、韓國及美國的七位當代藝術家，包括草間彌生、奈良美智及台灣藝術家張育嘉等，為台中注入全新美學視角。

展覽首周特別舉辦《城市潮流漫步生活節》，12月21日於遠雄敦富旁的五溪汴站前廣場舉行，活動內容結合「藝術探索 x 聖誕派對 x 林間市集」，有美食饗宴市集，近20家特色攤位提供花藝、咖啡、特色飲品及鹹甜美食，搭配草地野餐座位，營造節日悠閒氛圍。有活力音樂表演，搖滾樂團BIKE機踏車樂團、創作歌手芊妙與DJ浪漫主義PS6，為活動注入無限活力。也有巨型美獸藝術裝置打造拍照熱點，現場還規劃聖誕彩繪餅乾DIY，並鼓勵民眾帶禮物參來與公益攤位交換，一同送愛到偏鄉，為節慶注入暖意。

活動資訊
《城市潮流漫步生活節》：2024年12月21日（六）13:00－18:00
展覽期間：2024年12月18日－2025年2月16日
地點：台中市北屯區敦富路437號（遠雄敦富接待中心）
活動洽詢專線：04-24360816

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遠雄敦富基本資料
基地位置：台中市北屯區敦富路與南興北一路交叉口
接待中心：台中市北屯區敦富路437號
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房(25坪-27坪)、三房(29坪-37坪) 
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/6tqkqj 

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