女碩士北捷車廂內「持刀傷人」！檢依殺人未遂罪起訴

▲王姓女子搭乘北捷時，持刀砍身邊的學生。（資料照／chienchien86授權提供）



記者柯振中／綜合報導

北捷板南線11月8日發生持刀傷人事件，42歲王女在車廂內持美工刀砍向一旁的學生，導致學生臉部、頸部等多處受傷。全案近日偵結，新北地檢署依照殺人未遂罪，將王女起訴，並請法院依照兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

根據調查，42歲的王女父母離異、自幼與父親相依為命，學習成績還算不錯，大學是在南部某國立大學就讀，碩士則是研究佛學。

▲王女犯下砍人案後立即被警方逮捕。（圖／記者戴上容攝）



不過，王女碩士畢業後，北漂到北部工作，但每份工作都做不長久，持美工刀砍人當天，也是她在某3C店任職的最後一天。

當天深夜王女搭乘北捷板南線往頂埔方向的列車，在列車經過新埔站時，拿出身上的餒工刀，朝著身邊的學生攻擊，導致17歲的同學左臉、左頸分別有8公分、1.5公分的撕裂傷，左耳也有2公分的撕裂傷，臉部有多處傷勢。

▼北捷發生持刀傷人事件，讓許多搭車的民眾受到驚嚇。（資料照／網友ihchangram授權提供）



王女當即被捕，經過檢方詢問後移送法辦。檢方近日偵結後依照殺人未遂罪將她起訴，檢方認為，王女為了宣洩對生活、工作的不滿，選定密閉的捷運車廂作為犯罪地點，並且預藏美工刀，對學生犯案，屬於有意識狀態下、經過思考的犯案，請法院照兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。