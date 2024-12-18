　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女碩士北捷車廂內「持刀傷人」！檢依殺人未遂罪起訴

▲▼車廂內畫面內曝光！北捷女砍傷1人滿臉血　帥氣口罩伯上前抓手壓制。（圖／chienchien86授權提供）

▲王姓女子搭乘北捷時，持刀砍身邊的學生。（資料照／chienchien86授權提供）

記者柯振中／綜合報導

北捷板南線11月8日發生持刀傷人事件，42歲王女在車廂內持美工刀砍向一旁的學生，導致學生臉部、頸部等多處受傷。全案近日偵結，新北地檢署依照殺人未遂罪，將王女起訴，並請法院依照兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

根據調查，42歲的王女父母離異、自幼與父親相依為命，學習成績還算不錯，大學是在南部某國立大學就讀，碩士則是研究佛學。

▲▼ 北捷砍人案王女 。（圖／記者戴上容攝）

▲王女犯下砍人案後立即被警方逮捕。（圖／記者戴上容攝）

不過，王女碩士畢業後，北漂到北部工作，但每份工作都做不長久，持美工刀砍人當天，也是她在某3C店任職的最後一天。

當天深夜王女搭乘北捷板南線往頂埔方向的列車，在列車經過新埔站時，拿出身上的餒工刀，朝著身邊的學生攻擊，導致17歲的同學左臉、左頸分別有8公分、1.5公分的撕裂傷，左耳也有2公分的撕裂傷，臉部有多處傷勢。

▼北捷發生持刀傷人事件，讓許多搭車的民眾受到驚嚇。（資料照／網友ihchangram授權提供）

▲▼北捷發生持刀傷人事件。（圖／網友ihchangram授權提供）

王女當即被捕，經過檢方詢問後移送法辦。檢方近日偵結後依照殺人未遂罪將她起訴，檢方認為，王女為了宣洩對生活、工作的不滿，選定密閉的捷運車廂作為犯罪地點，並且預藏美工刀，對學生犯案，屬於有意識狀態下、經過思考的犯案，請法院照兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
相約談判遭砍！文化學生還原現場
台籃震撼彈！海神隊魂自請離隊
林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

相約談判遭砍！文化學生還原現場「兇嫌啥都沒說」：見面直接砍我

感情糾紛砍文大生！醒吾男大生抵警局喊「那個女的先找我的」

台南雙警命案開庭兇嫌律師要求加做復歸社會鑑定　法官同意評議

女碩士北捷車廂內「持刀傷人」！檢依殺人未遂罪起訴

衝文化大學砍人！醒吾男大生「醫院淡定滑手機」　警依殺人未遂偵辦

快訊／士林5天2小黃自撞！計程車衝上人行道　撞飛整排腳踏車

快訊／文化大學爆持刀砍人！校方急回應：無互砍，是本校學生被砍

醒吾男大生「你騷擾我姐！」怒砍文大生　驚悚畫面全被拍　校方說明

快訊／馬國31歲網紅來台失聯父母急尋　證實擔任詐團車手被捕收押

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【浪漫系阿公】無意中發現阿公錢包裡面全是對阿嬤滿滿的愛❤️

原民男婚禮飆唱周杰倫神曲　超猛合音網大讚：耳朵懷孕

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

相約談判遭砍！文化學生還原現場「兇嫌啥都沒說」：見面直接砍我

感情糾紛砍文大生！醒吾男大生抵警局喊「那個女的先找我的」

台南雙警命案開庭兇嫌律師要求加做復歸社會鑑定　法官同意評議

女碩士北捷車廂內「持刀傷人」！檢依殺人未遂罪起訴

衝文化大學砍人！醒吾男大生「醫院淡定滑手機」　警依殺人未遂偵辦

快訊／士林5天2小黃自撞！計程車衝上人行道　撞飛整排腳踏車

快訊／文化大學爆持刀砍人！校方急回應：無互砍，是本校學生被砍

醒吾男大生「你騷擾我姐！」怒砍文大生　驚悚畫面全被拍　校方說明

快訊／馬國31歲網紅來台失聯父母急尋　證實擔任詐團車手被捕收押

日正妹來台當啦啦隊　待1年看到「台灣人不會提早到」習慣被改變

為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

攤商苦存6200枚50元　擺攤回家「62公斤硬幣被偷光」急報警

IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

捕殺誤闖熊屢遭投訴！秋田知事反嗆「把熊送你家」　意外獲支持

「隊魂」布銳克曼自請離隊　海神執行長李偉誠親自說分明

《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

國際火線／大偽裝者：人格破產的總統「敗登」！

北約3國聯合軍演　F-16、F-35多款戰機出陣

Skoda釋出「小改款Enyaq外觀設計草圖」！歐洲最暢銷電動車再進化

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

社會熱門新聞

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

醒吾男大生砍文大生！驚悚畫面全被拍

獨／又爆名人不雅片外流！600被害人驚見藝人、球星

女碩士北捷車廂砍人　檢依殺人未遂罪起訴

感情糾紛砍人！醒吾男大生：那個女的先找我的

柯文哲聲請解除通信禁令　堅辭黨主席

國中少女遭獸父侵犯137次　法官重判15年

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

即／台南雙載機車「自撞電線桿」！阿姨亡、姪子搶救中

即／馬國網紅來台失聯父母急尋　證實當車手被捕收押

即／羈押近105天將起訴　柯文哲聲請解除禁止通信

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

更多熱門

相關新聞

一堆學生下車了！他進車廂「眼前一幕」讚爆

一堆學生下車了！他進車廂「眼前一幕」讚爆

近日有日本網友在X（原推特）上表示，搭新幹線的時候，京都站有一大群校外教學的學生下車後，他和其他往東京方向的乘客上車了，發現學生離開後的車廂狀況超驚人，「乾淨得像剛從第一站出發一樣」，大讚「這才是真正為後來乘客著想的典範」，話題引發熱論。

醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！事後後悔了

醫搭高鐵「驚見車廂一幕」卻開不了口！事後後悔了

台中男開門就遭砍到見骨！3嫌殺人未遂起訴

台中男開門就遭砍到見骨！3嫌殺人未遂起訴

碩士生遇「客運椅背哥」　過不去反遭超派鐵拳搥胸

碩士生遇「客運椅背哥」　過不去反遭超派鐵拳搥胸

爭家產狠捅親哥8刀險奪命　敗家弟辯：抒發情緒

爭家產狠捅親哥8刀險奪命　敗家弟辯：抒發情緒

關鍵字：

碩士北捷車廂美工刀殺人未遂

讀者迴響

熱門新聞

吸毒瘋了　高中妹「徒手挖出雙眼」

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

衝文化大學砍人！醒吾男涉殺人未遂淡定滑手機

林襄Vicky為座位槓上吳宗憲出來講公道話

快訊／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

超商聖誕驚喜「買1送1」！咖啡零食都下殺

破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

相約談判遭砍！文化學生還原現場：見面就砍我

新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...一句話糗了

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面