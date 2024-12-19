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花蓮美景上台北捷運！6色板南線彩繪列車吸引攝影族追拍

▲▼「一瞬花蓮」捷運列車設計，融合花蓮山海美景及SUP立槳、獨木舟等旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲「一瞬花蓮」捷運列車設計，融合花蓮山海美景及SUP立槳、獨木舟等旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期捷運追車攝影師社群正在口耳相傳一台新上線的板南線彩繪列車，六色車廂的視覺設計，讓搭乘民眾眼前一亮---這台引起熱議的主題列車，出自花蓮縣政府近日推出「一瞬花蓮」捷運彩繪車廂，以「花蓮人文旅遊與自然的融合」為設計理念，旨在宣傳花蓮豐富的旅遊資源，並慶祝香港至花蓮直航航班的開通。

縣長徐榛蔚表示，承接「一瞬花蓮」香港電車的城市行銷手法，花蓮縣政府選在人流密集且國際觀光客最多的台北捷運板南線，打造一台讓國人與遊客都眼睛一亮的「花蓮療癒山海」捷運列車，意欲民眾放下城市喧囂，看見一瞬花蓮的山川美景，心馳神往之時刻，立刻出發花蓮，前往心靈補給站享受療癒之旅。

▲▼「一瞬花蓮」捷運列車設計，融合花蓮山海美景及SUP立槳、獨木舟等旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

此次「一瞬花蓮」捷運列車設計，融合了七星潭、鯉魚潭、清水斷崖、太平洋賞鯨等著名景點，以及SUP立槳、獨木舟等旅遊體驗，讓每一列車都成為花蓮的移動風景線。車廂外觀採用花蓮獨特的自然色調，包括象徵原住民族太陽的紅色、金針花海的橙色、縱谷稻穗的黃色、山脈的綠色、海洋的藍色，以及山海之間晚霞的紫色。這些色彩不僅反映花蓮的多元與包容性，也形塑城市行旅中的放送時刻，每節車廂代表不同的花蓮旅遊主題：

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•紅色車廂：以太平洋賞鯨和夜晚星空為主題，展現海洋生態與夜間美景。
•橙色車廂：呈現赤科山金針花海和縱谷線花海自行車道，體驗花蓮的花卉之美。
•黃色車廂：結合SUP立槳活動與縱谷稻浪，展現水上運動與農田風光。
•綠色車廂：帶入理想大地水岸遊湖與能量之地，感受新興景點的魅力。
•藍色車廂：串聯七星潭與鯉魚潭，展示花蓮的湖泊與海岸風情。
•紫色車廂：統合花蓮由南向北的旅遊路線，從客城鐵橋到鯉魚潭獨木舟，帶領旅客探索花蓮的多樣風景。

花蓮縣政府觀光處長余明勲指出，此次捷運彩繪車廂的推出，不僅是對花蓮自然與文化的致敬，也提升了乘客的出行體驗。每一列車輛的外觀，都是一幅流動的風景畫，帶領人們感受花蓮的獨特魅力。

為了面向跨年與農曆春節的旅遊旺季，為迎接國際旅客，花蓮縣政府與香港快運航空合作，已於今年12月12日開通每週四班的香港至花蓮直航航班，農曆新年期間更提供每日一班為旅客提供便捷的交通方式直達花蓮，開創國際觀光新局。花蓮精彩活動不斷，12／21-12／25「花蓮幸福聖誕城」、12／31-1／1「花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」、1／17-2／16「花蓮太平洋燈會」、1／18-19五月天「一路向東」演唱會，以及常態演出的阿美族樂舞定目劇「汎札萊･花蓮」等5大特色活動，結合全年無休的文化與節慶體驗，帶給旅客全方位的感官享受。更多最新消息請上花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/ ）。
 

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