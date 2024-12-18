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快訊／淫魔教練電腦「D槽很滿」　警察局長曝：至少29童受害

▲蔣偉民、李文章。（圖／記者游瓊華攝）

▲針對淫魔棒球教練案，台中市警察局長李文章表示，統計至今天下午2點30分，已有29名孩童成案。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中少棒球圈驚爆醜聞，某知名國小棒球隊教練涉嫌長期性侵小球員，還將過程用手機偷拍。今天市議員江和樹在議事堂上加碼再爆，淫魔教練不僅手機，辦公室電腦也很離譜、「D槽很滿」，要求警察局長回應。對此，台中市警察局長李文章表示，第一時間已查扣手機和電腦等證據，已有29件成案，但不排除人數會增加。

諷刺的是，淫魔教練已有強制猥褻前科，卻能入校擔任教練，且今年才在一場台中市棒球錦標賽上拿下最佳教練；教育局甚至邀請淫魔教練擔任大型賽事裁判，還帶隊小球員們到花東參加比賽。今年10月有學生告知家長遭淫魔教練摸下體，全案爆發後如滾雪球般越滾越大，警方前往教練住處逮人時，發現教練已經落跑，還企圖輕生，事後遭警方依強制性交等罪嫌向法院聲押獲准。

接獲家長投訴市議員江和樹今天在議事堂上再提到，該名教練手機、辦公室電腦很離譜，他的「D槽很滿」，要求警察局回應。

台中市警察局長李文章則表示，全案在第一時間就查扣教練的手機和電腦等，至今天下午2時30分，目前已有25人完成筆錄，另有4人將製作筆錄，總計29案。

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