李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！粉絲大愛：肉肉的超可愛

▲李珠珢過往應援片段再次瘋傳。（圖／翻攝Instagram／@._.chuuu）



記者楊庭蒝／綜合報導

韓國啦啦隊人氣成員李珠珢（이주은）因「三振舞」爆紅，成為網路關注焦點，清冷貓系外表與甜美笑容讓她擄獲大批粉絲。近期她與經紀公司「APEX」解約，並正式離開「起亞虎啦啦隊」（KIA Tigers Cheerleader），未來發展動向引起外界高度關注。再加上不斷有傳出她計劃明年來台發展，更是讓不少台灣粉絲引頸期盼能夠在台灣的球場上看到李珠珢。

在這個話題熱度不減之際，粉絲紛紛翻出李珠珢過去的應援影片，意外掀起熱烈討論。有網友在Threads上分享過往李珠珢應援的影片，當中她身穿黃色緊身短版上衣，搭配黑色短裙，隨著現場應援聲音熱情舞動，展現活力四射的一面。她的一頭黑長直髮搭配充滿膠原蛋白的Q彈臉蛋，看起來青春無敵，而腰間微微露出的嬰兒肥，更增添一股健康可愛的氣息，讓粉絲大讚：「這才是標準肉肉的女生！」

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影片曝光後短短時間內便吸引大批網友湧入按讚，留言更是炸鍋，紛紛表示：「身材真的很好，微肉才是真愛」、「滿滿的膠原蛋白，青春就是不一樣」、「姐姐身材真的太香了」、「肚子有點肉肉的，超可愛！」甚至有網友笑稱李珠珢與台灣知名網紅愛莉莎莎神似，直呼「凶版愛莉莎莎」。

然而，隨著李珠珢解約後少了啦啦隊的應援活動，部分粉絲也注意到她的身形變化。今年11月，她上傳幾張車內自拍照，明顯變得消瘦，讓人十分擔憂健康狀況。當粉絲留言「感覺妳瘦了很多」時，李珠珢也親自回應「-10kg…」，引發熱烈討論。不少粉絲紛紛留言關心：「妳的身材已經很好了，不要再瘦下去了，健康最重要！」