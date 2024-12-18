快訊／國內爆醫院麻疹群聚！男染病傳4人　護理師、陪病者中招

▲疾管署發言人曾淑慧，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆今年首起醫院麻疹群聚！疾病管制署今(18)日公布國內新增4起麻疹病例，是先前越南探親境外移入個案就醫時3名接觸者，分別是護理人員、陪病家屬、清潔人員，另有一名同班機旅客也確診，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診；針對此起群聚，衛生單位已掌握相關接觸者共152人，將持續監測至2025年1月5日。

疾病管制署10日曾公布一名中部40多歲男性11月中旬到越南探親，12月1日返台時出現發燒等症狀，2日就醫住院治療，5日出現紅疹收治隔離病房，後續確診為境外移入麻疹。今日公布新增4起麻疹個案都和該個案有關，其中有3人是就醫期間尚未隔離時傳染，列為本土個案，另有1起是同班機旅客遭傳染，列為境外移入。

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曾淑慧說明，4名新增確診病例發病日介於12月11日至13日，國內感染者為30多歲男性（案1）、30多歲女性（案2）及30多歲女性（案3）分別是指標個案就醫接觸陪病家屬、急診就醫接觸護理人員及環境清潔人員。

至於境外移入之40多歲男性（案4），為指標個案同班機旅客，先前已由衛生單位匡列為接觸者進行衛教及追蹤，並於出現疑似症狀後由衛生單位安排就醫，研判是因搭機過程接觸該名確診個案感染。

曾淑慧表示，初步研判為同起群聚事件，截至目前共計5人確診，衛生單位現階段已掌握相關接觸者共152人，還在持續調查中，案件將監測至2025年1月5日。

因應此次醫院群聚事件，疾管署與地方政府衛生局於12月17日至該醫院實地訪查，並建議院方加強相關感控措施，包含建立全院員工施打MMR疫苗資料、檢驗抗體陰性者安排補接種MMR疫苗、建立員工自主健康監測機制、停辦年底院內大型活動、辦理院內麻疹感染管制教育訓練等防治作為。

疾管署說明，我國今年累計19例麻疹病例，年齡介於20多歲至40多歲，10例為國內感染病例(含4起群聚)，另9例為境外移入病例，其中3例為航空器感染、其餘感染國家分別為越南2例、馬來西亞2例、泰國及柬埔寨各1例。今年國內感染及境外移入病例數高於2020-2023年同期的0-2例，均為五年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾非必要應減少前往醫療院所等容易傳播場所，病患及病患家屬進出醫院或人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，以降低病毒傳播風險，並請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報；民眾如有疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，並建議1981年(含)以後出生者，如獲悉前往東南亞國家等流行地區，可經醫師評估接種疫苗後再出國，以降低感染風險。

出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。