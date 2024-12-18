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78歲假和尚性侵少女　意外揭47年前連續性侵殺人內幕

警方在黃崑亮（左）家中找到一頂假髮，並在他手上發現傷痕，因此認定他涉案。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲警方在黃崑亮（左）家中找到一頂假髮，並在他手上發現傷痕，因此認定他涉案。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

47年前，屏東一名少女慘遭殺害棄屍，案發前多名目擊者看到她與一名年輕長髮男子交談，但警方花了好幾個月調查都抓不到凶手，後來因死者頭上蓋的紅巾，認為凶手很迷信，應該有點年紀，轉變偵查方向，最後鎖定黃姓性侵慣犯，除了在他家搜到一頂假髮，死者身上的體液也與他吻合，法院最終將他判處無期徒刑，但黃幸運遇到減刑，關了10年就出獄，之後仍繼續犯案，高齡已78歲的他，上個月又因性侵案被判刑13年。

1977年2月23日，家住屏東內埔的鍾姓國二女生，騎著腳踏車到學校註冊後，就此音訊全無。她失蹤後9天被發現遭人綑綁棄屍，屍體包著雨衣，頭上蓋著一條紅巾，手腳被尼龍繩綑綁，再用同年2月17日、21日、25日的《中華日報》南部版報紙包住。

黃崑亮（圖）前科累累，殺害鍾姓少女時，才剛假釋出獄不久。（翻攝畫面）

▲黃崑亮（圖）前科累累，殺害鍾姓少女時，才剛假釋出獄不久。

鍾姓女學生死於非命的消息傳出後，檢警組成專案小組緝凶，印製數萬份彩色海報在高屏地區發放，上頭除了有死者的照片，還有包裹屍體的紅色頭巾及雨衣，結果有6位民眾不約而同向警方表示，曾看到死者失蹤當天在冰店附近的瀧觀橋上，跟一名騎機車、穿著牛仔衣褲的長髮男子交談，旁邊還有另外二名年輕男子。

黃崑亮（圖）年過七旬又因性侵被逮，上月被判刑13年。（翻攝畫面）

▲黃崑亮（圖）年過七旬又因性侵被逮，上月被判刑13年。（翻攝畫面）

當時有唱片公司將鍾女的遭遇創作成台語歌〈瀧觀橋的呼聲〉，提醒大家不要遺忘這起命案，案發第286天，警局的收音機正在播放〈瀧觀橋的呼聲〉，一名專案小組員警聽到，突然想起家屬曾說，沒看過死者頭上的紅頭巾，因民俗說法認為，在死者頭上纏紅巾能防止冤魂報復，警方認為凶手很迷信，於是鎖定高屏的神壇查訪，最後查出31歲、有7次性侵少女前科的黃崑亮涉有重嫌。

鍾姓少女長相清秀、品學兼優，是校內的風雲人物。（翻攝東森新聞）

▲鍾姓少女長相清秀、品學兼優，是校內的風雲人物。

警方在黃崑亮的左手虎口發現傷痕，懷疑是死者留下的咬痕，死者內褲上的精液也與黃的檢體相符，並在黃家找到一頂假髮，讓他戴上假髮、穿上牛仔衣褲，供6名目擊者指認，結果6人口徑一致，都說黃就是和死者在橋上講話的人，雖然他不認罪，仍被法院判處無期徒刑定讞，結果又碰上減刑，關了10年就恢復自由之身。

鍾姓少女騎腳踏車到學校（圖）註冊後就失聯，被發現時已成屍體。（翻攝Google Maps）

▲鍾姓少女騎腳踏車到學校（圖）註冊後就失聯，被發現時已成屍體。

誇張的是，黃崑亮出獄不久又因性侵被判9年，逃亡2年後落網，當時年過半百的他，自稱因命案看破紅塵，出獄後回到屏東萬丹老家開起精舍當住持，改名黃光亮，沒想到前年，76歲的他又犯下性侵案，日前遭判刑。

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