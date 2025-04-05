日本觀光巴士連環撞47傷！台灣旅客還原撞擊瞬間

▲ 日本在5日發生一起觀光巴士追撞事故。（圖／記者楊庭蒝攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

日本東京都八王子市中央自動車道南下路段，於5日上午約10時15分發生一起觀光巴士追撞事故，造成47名乘客受傷，其中多數為外籍遊客。據了解，涉事巴士隸屬旅遊平台KKday推出的「富士山一日遊」行程，車上乘客包括來自台灣、香港、馬來西亞及新加坡的旅客。事故發生後，一名台灣遊客接受日媒採訪，還原了事故現場的驚險瞬間。

據日本警視廳及東京消防廳消息，事故地點位於小佛隧道附近，當時前方一輛觀光巴士因交通堵塞停下，後方巴士疑似因煞車不及，直接撞上前車，導致車內乘客受傷。東京消防廳表示，傷者人數47人，所幸大多為輕傷，無生命危險。受事故影響，中央自動車道下行線從八王子交流道至相模湖路口一度全面封閉，現場交通嚴重受阻。

一名台灣遊客向《富士新聞網》描述，事故發生時車內突然傳出巨大撞擊聲，讓他驚嚇不已。他回憶，自己搭乘的巴士內有乘客抱怨頭痛，而後方巴士的乘客則有人臉部受傷，滿臉是血，場面混亂。這名遊客透露，當時車輛正準備前往富士山或河口湖方向，沒想到旅程卻因意外中斷。

KKday隨後發表聲明，表示涉事巴士上有10多位旅客被送醫檢查，其中包括2名台灣人，其餘為香港、馬來西亞及新加坡旅客。該公司強調，已終止本次行程，並將優先保障旅客權益，提供返程協助、保險理賠及全額退款。KKday補充，合作的巴士供應商符合當地法規，並將提供事故相關證明文件。

日本警方目前正針對事故原因展開調查。據《時事通訊》及《朝日電視台》報導，追撞的巴士司機表示，因前方塞車未及時注意到前車停駛，導致意外發生。警視廳高速道路交通警察隊已介入，並以涉嫌違反《汽車駕駛處罰法》為由進行後續處理。