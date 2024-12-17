Fans17驚爆販賣少女不雅片！小哥哥艾理頻喊冤　20萬交保原因曝

▲小哥哥艾理表示不知道前公司賺這麼多錢。（圖／翻攝自小哥哥艾理IG）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署日前接獲線報，爆出網路成人片平台「Fans17」有多部未成年性愛片遭放上網路供會員付費瀏覽、下載，發現網站至少逾萬部影片，檢、警11日兵分多路進行搜索，查扣相關證物及現金6500萬元，網紅小哥哥艾理被以20萬元交保，他也出面喊冤強調無涉案，據了解，專案小組目前尚未明確掌握小哥哥艾理拍攝的影片對象有未成年少女，因此僅依公司監察人的身分偵辦，所以才讓他交保。

▲「FANS 17」網站已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭檢表示，11日指揮高雄市警察局針對FANS 17多處經營地點搜索，查扣相關證物及現金6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明。目前該網站初估會員破萬，而檢警調查後發現，確實有未成年受到脅迫、誘騙因而遭攝，甚至也有被偷拍的受害者。涉案網站已封網擴大清查中。

「FANS 17」是知名成人影片平台，網站由蔡明翰、蔡信宏兄弟擔任負責人、「爆料公社」董事長葉昌圳擔任董事，3人是網站核心成員，與「爆料公社」董監事成員高度重疊，也讓整起案件備受關注。

▲檢、警查扣6500萬元現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方訊問後，認為蔡姓兄弟、葉、阮、蘇、蔡姓軍人犯嫌重大，向法院聲押獲准。

案件曝光後，小哥哥艾理也出面喊冤，「明明就是平台有其他創作者發未成年的影片，到底跟我有什麼關係？愛理創作的影片絕對都是合法的，我本人更不可能做什麼違法的事，也呼籲大家不要做違法、傷天害理的事，謝謝大家指教」，更表示「以為前公司都沒賺錢，我也是剛剛看新聞才知道原來有這麼多」，極力撇清。

據了解，專案小組目前正針對被害者進行清查，根據目前掌握的事證，小哥哥艾理拍攝的對象中尚未查出有未成年少女，因此僅依他監察人的身分，諭令20萬元交保，至於他知不知道有未成年少女影片？或有參與拍攝等細節，都需要進一步調查釐清。