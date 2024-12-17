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FANS17極惡片庫這樣來！「91拆帳」超級分潤　狂吸少女私密片

▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警搜索「FANS 17」多處據點，查扣6500萬元現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、吳佩蓁／高雄報導

網路色情平台「FANS 17」日前遭檢舉，疑供人瀏覽下載未成年少女私密片，宛如「創意私房2.0」，橋頭地檢署偵辦後，聲押負責人等6人獲准，包含「爆料公社」登記代表人蔡明翰、蔡信宏兄弟檔，擔任監察人的網紅小哥哥艾理則以20萬元交保。據悉，「FANS 17」採「第三方支付」方式收費，且上傳影片者可與管理員採九一分帳，由於網站會員人數眾多，獲利相當可觀。

據了解，「Fans17」採會員制以「第三方支付」方式收費，入會費至少250元，若要下載影片則需另外支付費用，而提供違法影片者可與平台管理員「九一分帳」，管理員僅收一成利潤，由於檢警查獲前會員人數已破萬，獲利十分可觀，因此不少人鋌而走險。

▲▼小哥哥艾理。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲「FANS 17」網站目前已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警調查發現，「FANS 17」網站是由蔡明翰、蔡信宏兄弟擔任負責人、「爆料公社」董事長葉昌圳擔任董事，而3人也是「爆料公社」的法人代表，網紅小哥哥艾理則擔任網站監察人，該網站主要由小哥哥艾理找來年輕、漂亮的妹妹拍攝清涼、性感影片，再上傳到「FANS 17」供會員觀看下載，初估會員數破萬人。

▲▼小哥哥艾里。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾里）

▲網紅小哥哥艾理。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）

橋頭地檢署11日對「FANS 17」多處經營地點執行搜索，並查扣相關證物及現金6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明。初步調查發現，「FANS 17」至少有上萬支的影片，其中確實有未成年少女受騙或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數仍在清查中。

經複訊後，檢察官認為被告蔡明翰、蔡信宏、葉昌圳等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，小哥哥艾理以20萬元交保，路姓退役警官以10萬元交保，檢察官同時要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。

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