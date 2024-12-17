行政院處長爆霸凌！斷肢工友哭下跪　聯手親密女下屬欺壓

▲30年公務資歷的行政院祕書處長徐益梁（右，翻攝台北市室內設計裝修商業同業公會官網），被控與陳姓諮議（左）聯手欺壓職員，並爆不倫戀。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

霸凌案頻傳，近日又有行政院高官欺壓基層工友的離譜事件。本刊接獲爆料，指行政院祕書處長徐益梁及擔任諮議的陳女，長期聯手欺壓職員，一名斷肢工友不耐搬運大量影印紙及公文，申請調職，卻被言語奚落，還遭刁難不放人，逼得工友下跪痛哭求情才如願。

▲行政院本部再爆霸凌事件，一名斷肢工友被要求搬運大量影印紙及公文，向上級反映卻遭言語羞辱，還被嘲諷女兒「弱智」，最後下跪向處長徐益梁請求調職。

此外，徐益梁與陳姓諮議還被指控不倫，本刊直擊，2人不時在下班後，利用無人入住的行政院副院長官邸獨處，甚至假日在辦公室待一整個下午，種種行徑都印證2人關係不單純。

本刊調查，行政院今年度至少有7名以上的工友及駕駛申請調離，疑似皆因受不了霸凌而離開。本刊日前另接獲一名政院員工爆料，指陳姓諮議利用考評工友及駕駛考績的權限，欺壓院內工友與駕駛，「她敢如此仗勢欺人，就是因背後有徐益梁力挺。」另還傳出徐、陳疑有不正常的男女關係。

▲07/26 19:41，徐益梁、陳姓諮議在官邸1個多小時後同時離開，徐先倒車出停車場。

本刊也在7月26日及8月1日，一週內2次直擊徐、陳2人下班後到閒置的副院長官邸約會，證實爆料內容並非空穴來風。目前閒置中的濟南路官邸，平時除了有巡邏員警到門口簽到外，其他時間幾乎不會有人進出，徐、陳2次在官邸共處1個多小時期間，也無他人進出，2人下班後在官邸內獨處行徑，確實詭異。

▲07/26 19:42，徐益梁的車子一駛出官邸，陳姓諮議也跟著開車離開。

對於被控爆霸凌及不倫戀，本刊16日下午4時許致電行政院祕書處，科長表示，需先與處長徐益梁溝通再回覆，並請記者留下聯絡方式。

晚間6時許，徐益梁回電，先是詢問記者「檢舉者有檢附什麼證據嗎？」「查得怎麼樣？有需要我再說明喔？」他強調，2件事都是子虛烏有，完全不是事實，身障工友有名有姓，有無遭受霸凌可以查證，不倫關係更是離譜，完全是憑空捏造。他表示，這是廉價的黑函，是匿名者對他的惡意攻擊，已造成他極大困擾及委屈；行政院已展開調查，他會尊重審議委員會，盼不要讓無辜受害人實質遭受黑函的霸凌。

政院人士也表示，該案目前還在調查程序上，沒有更進一步的說明。

但本刊接獲投訴，經相關查證，確認斷肢工友確實因霸凌調職立法院，不倫戀也有跟拍直擊畫面為憑。

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