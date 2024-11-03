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好康多！桃園捷運超人氣親子活動　11／9青埔登場

▲桃園捷運超人氣親子活動11/9青埔登場

▲桃園捷運超人氣親子活動11/9青埔登場。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運超人氣親子活動，即將登場！「2024親子好讀假日電影院」11月9日(週六)下午1點半至晚上6點，將在桃園捷運A19站旁的環球購物中心2樓戶外廣場熱鬧展開。現場推出系列免費活動，包括闖關集章拿好禮、爆米花電影院、可愛吉祥物見面會，以及數位行動書車好書借閱等，歡迎全家大小一起來參加，享受愉快的親子時光！

桃園捷運公司3日表示，此次活動由桃園捷運、聯邦銀行、環球購物中心桃園A19、日商倍樂生公司及桃園市立圖書館中壢分館聯合舉辦。今年首次推出的「巧虎愛地球 mini show」於當天下午3點35分登場，帶領小朋友一起唱唱跳跳，一起學習愛地球的方法。

▲桃園捷運超人氣親子活動11/9青埔登場

此外，「吉祥物見面會」特別邀請了桃園捷運超萌吉祥物《鶇鶇》與聯邦銀行吉祥物《Mykonos》來到現場，與大小朋友一起進行帶動唱舞台表演及有獎徵答，驚喜不斷！

爆米花電影院將於下午4點放映2023年美國動畫冒險喜劇片《飛鴨向前衝》(Migration)。影片講述綠頭鴨一家的父親對家人過度保護，導致其他成員計劃讓全家人至遠方旅行、度過一生難忘的假期。當日下午2點30分起將發放「爆米花兌換卡」，憑卡可現場免費兌換爆米花，數量有限，歡迎大小朋友先入場先領取。

桃園捷運也精心設計了「闖關集章任務」，活動由桃捷公司、聯邦銀行、環球購物中心桃園A19及日商倍樂生(巧虎)分別規劃各關卡任務，完成所有集章挑戰的民眾，可獲得精緻餐盒及120元胖卡餐車抵用券。

此外，數位行動書車也將提供各式書籍借閱，並結合「2024年桃園閱讀節」活動，當日在行動書車借滿10本書的民眾，還可獲得小禮品一份(數量有限，送完為止)。

活動當天，現場還有胖卡餐車市集，提供各式美食，還有免費復古遊戲機可供遊玩，讓民眾吃得飽、玩得盡興！歡迎雙北市民朋友及外縣市搭乘高鐵轉乘的旅客，搭乘桃園捷運前往中壢方向，在A19體育園區站下車即可抵達活動現場；桃園市民則搭乘往台北方向，在同一站下車即可參加桃園最熱門的親子活動！

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