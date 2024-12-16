Fans17如創意私房翻版！軍警參一腳　收押6人赫見爆料公社負責人

▲「FANS 17」網站已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名網紅小哥哥艾里經常找年輕漂亮妹妹拍片，再上傳到由他擔任監察人的「FANS 17」網站，供人下載觀看，橋頭地檢署日前接獲線報，拍片的妹妹中疑似有未成年少女，並在日前發動搜索、約談，檢、警發現「FANS 17」網站中有上萬支影片，其中有多少未成年少女受害仍在清查當中，集團內還有現役軍人、退役警官扮演上傳影片、法務的角色，分工細膩。檢察官複訊後，認為「FANS 17」和「爆料公社」的蔡姓負責人兄弟等6人涉犯兒童及少年性剝削條例嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准，小哥哥艾里則以20萬元交保。

▲檢、警查扣6500萬元現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏指揮高雄市政府警察局，在11日對「FANS 17」網站的多處經營地點執行搜索，查扣相關證物及現金6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明。

據了解，「FANS 17」網站是由蔡氏兄弟、葉姓男子擔任負責人，而3人也是「爆料公社」的法人代表，小哥哥艾里則擔任網站監察人，影片由小哥哥艾里出面找年輕、漂亮、愛秀的妹妹來拍清涼、性感影片，再上傳到「FANS 17」供會員下載觀看，目前會員初估破萬人，但檢、警接獲檢舉，拍片、上傳影片的妹妹中有不少未成年少女，於是展開搜索，而初步發現確實有未成年少女受騙或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數還在清查中，而「FANS 17」則至少有上萬支的影片，宛如「創意私房」的翻版。

主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏、鍾葦怡、陳俐吟、林世勛、陳韻庭、洪若純訊問後，認為被告蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

據指出，「FANS 17」成員除了與「爆料公社」法人代表高度重疊外，集團內還有蔡姓現役軍人負責影片上傳，路姓退役警官則擔任法務，分工相當縝密，檢察官複訊後，小哥哥艾里以20萬元交保，路姓退役警官以10萬元交保，檢察官同時要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。