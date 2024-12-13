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獨／台中和平國中族服日　新加坡學生體驗讚賞原民之美

記者李陳信得／台中報導

台中市立和平國中每年「族服日」活動昨（12）日登場，校內原住民族師生穿著自身族群的傳統服飾到校上班或上學，非原住民族師生也主動穿著在地泰雅族服裝，體驗多元的傳統衣飾文化，藉此增進族群間的互動。校內同時接待新竹縣原住民族資源中心30位校長及主任參訪，也有兩位來自新加坡南洋理工大學的國際志工蒞校服務1個月，皆親身感受和平區泰雅原住民文化，促進國內外跨族群交流。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲台中市和平國中族服日，學生穿著傳統服終，新加坡學生也來體驗，讚賞原住民文化之美。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

籌辦族服日的課程研發組江彩鳳老師，本身也是太魯閣族原住民，她表示透過族服體驗是最容易讓人認識不同族群文化獨特性，建構族群友善的校園，也能夠提升原住民族學生對自己身分的光榮與自信。

來自新竹縣參訪的員東國中校長呂詩琦表示，和平國中泰雅文化實踐課程實施5年後，榮獲112年教學卓越獎金質獎，是這次參訪學習的重點。這次親身參與族服日，瞭解校園可以用心營造跨文化交流機會，深刻感受到學校對原住民師生的尊重。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

校長葉天喜與就讀同校7年級的兒子是客家人，也一起穿上泰雅族服裝，成為另類的親子裝。而就讀全球排名前20名的南洋理工大學國際志工 Kireeti 與 Kritha，自本週起在和平國中進行SDGS服務4至5週，也參與活動穿上泰雅族傳統服飾，並且觀察正在興建的原住民族文化學習場域泰雅家屋。

新加坡籍印度裔的Kireeti，很佩服臺灣對於復振傳統原住民族文化的努力，他表示此行參與跨國永續環境服務，可以順便參與文化學習，對他自己所屬的印度文化，有了更多的認同、思考及啟發。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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關鍵字：

和平國中，族服日，新加坡學，讚賞。泰雅族，原住民影音

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