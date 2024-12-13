　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

《黑悟空》沒拿到「年度最佳遊戲」　陸網友出征主辦方TGA！

▲▼陸產3A遊戲《黑神話：悟空》　預售3天賣破4億元。（圖／翻攝遊戲科學）

▲大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝遊戲科學）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》未贏得今年TGA（The Game Awards）的「年度最佳遊戲」大獎，令許多大陸網友感到不滿，湧入TGA官方微博、X狂罵，批評TGA是「野雞獎」，並指控獲獎的《宇宙機器人》根本是抄襲遊戲。

TGA的「年度最佳遊戲」是遊戲界每年最受矚目的大獎，今年獲提名的6款遊戲分別為：《宇宙機器人》、《小丑牌》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII：重生》，以及《暗喻幻想：ReFantazio》。

▲大陸國產單機遊戲《黑神話：悟空》上線1小時，同時在線人數達到122萬人。（圖／翻攝微博）

其中，《黑神話：悟空》是中國大陸首款國產的3A遊戲，因此在大陸的呼聲非常高；不過，「年度最佳遊戲」最後是由Team ASOBI開發、SONY發行的《宇宙機器人》拿下。

不料，《黑神話：悟空》未拿到「年度最佳遊戲」竟引起了大陸網友的不滿，大批大陸網友湧入TGA的微博、X狂罵，爆火相當猛烈，「今天就是你從遊戲屆奧斯卡變成野雞的轉折點！」「下一年別辦了，半個幼兒園吧！」「純野雞獎，ff7rb、法環dlc、黑猴你一個沒選，選了個抄襲遊戲！」

▼《黑神話：悟空》團隊上台領獎。（圖／翻攝TGA）

▲▼《黑悟空》無緣TGA年度遊戲　奪最佳動作遊戲獎：這遊戲真的不難。（圖／翻攝TGA）

雖然《黑神話：悟空》未能獲得「年度最佳遊戲」，但也拿到了「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩項大獎；值得注意的是，「玩家之聲」（Players' Voice）是由玩家票選出來的，顯示了該款遊戲的高人氣。

《黑神話：悟空》的投資人吳旦（Daniel）以及策劃負責人江柏村在上台領獎時表示，「非常榮幸能夠獲得這個獎項，首先要感謝每一位玩家，是你們的支持讓這樣一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在這樣的一個舞台上綻放光彩，也要感謝主辦方沒有在我上台的過程中設置空氣牆。」

最後，江柏村還特別強調，「這個遊戲真的不難！」

▼大陸網友出征TGA微博及X。（圖／翻攝TGA）

▲▼《黑悟空》沒拿到「年度最佳遊戲」　陸網友出征主辦方TGA！。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸網友出征TGA的X帳號。（圖／翻攝X）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2私校遭勒令「停招停辦」
「每天只睡6小時」會變怎樣？　專家模擬長相超嚇人
台鋼搶詹子賢！　優渥條件曝光
韓籍啦啦隊大軍壓境　籃籃被消失回應了
LAWSON日本總部喊「在台灣無展店計畫」！旅日達人：繼續看
大規模解僱台灣員工！股價一路跌　自救買庫藏股8000張

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

台3名一貫道長輩赴陸失聯　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

《黑悟空》沒拿到「年度最佳遊戲」　陸網友出征主辦方TGA！

雙城論壇真心交流？　羅文嘉喊話蔣萬安：請轉達對岸停止演習一周

刷新中國入冬最低溫！　新疆巴音布魯克氣溫僅「-42.1℃」

陸近千參展CES人員遭美拒簽　有邀請函也不放行...尋當地兼職替代

陸車廠又倒一家　極越汽車員工淪「自費上班」

馬化騰：民營企業有光明前景　中國經濟必乘風破浪

港媒：馬克宏擬明年訪問中國　可能與俄烏戰有關

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

阿Ken無酬主持演唱會「會互相力挺」　曝周杰倫首場開演前「為兒子剪頭髮」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

蔡依林明年春天發行新專輯　喊話：請大家把錢存好！

周杰倫「第3場原定嘉賓曝」　阿Ken揭江蕙二度上台內幕

謝宜容被羈押 涉霸凌還拿公帑圖利廠商｜20241212 ET午間新聞

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

台3名一貫道長輩赴陸失聯　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

《黑悟空》沒拿到「年度最佳遊戲」　陸網友出征主辦方TGA！

雙城論壇真心交流？　羅文嘉喊話蔣萬安：請轉達對岸停止演習一周

刷新中國入冬最低溫！　新疆巴音布魯克氣溫僅「-42.1℃」

陸近千參展CES人員遭美拒簽　有邀請函也不放行...尋當地兼職替代

陸車廠又倒一家　極越汽車員工淪「自費上班」

馬化騰：民營企業有光明前景　中國經濟必乘風破浪

港媒：馬克宏擬明年訪問中國　可能與俄烏戰有關

凌晨出門唱歌　門口穿鞋平安符斷掉！「Siri爆一句」妹子嚇爆

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

台3名一貫道長輩赴陸失聯　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

沾水就能刷！3M全新升級替換式馬桶刷年末超殺促銷只在美式賣場

派出所長當綠能蟑螂內鬼遭收押　台南警嚴懲：拔官調地再停職

翁曉玲稱大陸人有中華民國籍　大法官尪釋憲文「跨時空打臉」

泡泡瑪特堵黃牛新招！進貨拉簾保密、開賣日加派保全

2私校「遭勒令停招停辦」！教育部：專輔學校改善未達標

2024年底「運勢大爆發」TOP4星座！愛情、財運、事業三連勝

中共經濟工作會議稱提高赤字率　陸媒指「突破緊箍咒」

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

大陸熱門新聞

陸車廠無預警裁員　她直播賣車「下秒失業」

小楊哥玩完了？三隻羊法定代表人已變更

是否對台軍演？陸國防部：打「獨」不手軟

上海台辦主任來不了　陸委會：嚴格審查抗議懲獨

61歲男吃「未汆燙菠菜」後 終身洗腎

60歲「摩登奶奶」引熱議　曝16＋8及運動是關鍵

金價三連漲！陸網嘆：銀樓都倒幾家了

南京大屠殺87週年　倖存者：父母死在面前

休假發業配文！女子告公司未付加班費

陸國產電動車企「業務崩盤」釀大規模裁員 員工衝辦公室找CEO求交代　

《黑悟空》無緣年度遊戲　奪最佳動作遊戲獎

深圳頂級豪宅爆炸！官方：1人死亡

陸車廠又倒一家　員工淪「自費上班」

內容低俗！抖音下架209部違規短劇

更多熱門

相關新聞

《黑悟空》無緣年度遊戲　奪最佳動作遊戲獎

《黑悟空》無緣年度遊戲　奪最佳動作遊戲獎

TGA（The Game Awards）2024頒獎典禮13日在美國洛杉磯舉行，中國大陸玩家寄與厚望的大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》雖無緣「年度最佳遊戲」，但仍拿下「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩項大獎。

2021最佳遊戲 卡普空霸榜

2021最佳遊戲 卡普空霸榜

Googleplay推出今年最佳遊戲特輯

Googleplay推出今年最佳遊戲特輯

雷亞遊戲入圍最佳遊戲表現

雷亞遊戲入圍最佳遊戲表現

精選休閒益智遊戲讓人愛不釋手

精選休閒益智遊戲讓人愛不釋手

關鍵字：

TGA.黑神話悟空.黑悟空年度最佳遊戲最佳遊戲年度最佳

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

王思佳開酸「罵完還照抄」釣出藍心湄回4字

電影頻道／雷婕熙7年前未婚生子曝心境　曾是渴愛戀愛腦爆近年大改變

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

王世堅前助理改賣水果　年收破3600萬

Pornhub美國「年度熱搜關鍵字」曝光

失主懸賞10萬！看完演唱會退租「恐龍娃娃不見了」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」網看傻：也太拚了

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝散步

27K被資遣！老闆「1年後突來電」　她上網一查傻了

曾豪駒一軍職務曝光！振總也調動

女兒被性侵報警沒用　男飛回國私刑斃命變態男

女優爽幫男粉吞吐！不知口愛會染愛滋　秒崩潰

更多

最夯影音

更多

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面