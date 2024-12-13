《黑悟空》沒拿到「年度最佳遊戲」　陸網友出征主辦方TGA！

▲大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝遊戲科學）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》未贏得今年TGA（The Game Awards）的「年度最佳遊戲」大獎，令許多大陸網友感到不滿，湧入TGA官方微博、X狂罵，批評TGA是「野雞獎」，並指控獲獎的《宇宙機器人》根本是抄襲遊戲。

TGA的「年度最佳遊戲」是遊戲界每年最受矚目的大獎，今年獲提名的6款遊戲分別為：《宇宙機器人》、《小丑牌》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII：重生》，以及《暗喻幻想：ReFantazio》。

其中，《黑神話：悟空》是中國大陸首款國產的3A遊戲，因此在大陸的呼聲非常高；不過，「年度最佳遊戲」最後是由Team ASOBI開發、SONY發行的《宇宙機器人》拿下。

不料，《黑神話：悟空》未拿到「年度最佳遊戲」竟引起了大陸網友的不滿，大批大陸網友湧入TGA的微博、X狂罵，爆火相當猛烈，「今天就是你從遊戲屆奧斯卡變成野雞的轉折點！」「下一年別辦了，半個幼兒園吧！」「純野雞獎，ff7rb、法環dlc、黑猴你一個沒選，選了個抄襲遊戲！」

▼《黑神話：悟空》團隊上台領獎。（圖／翻攝TGA）



雖然《黑神話：悟空》未能獲得「年度最佳遊戲」，但也拿到了「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩項大獎；值得注意的是，「玩家之聲」（Players' Voice）是由玩家票選出來的，顯示了該款遊戲的高人氣。

《黑神話：悟空》的投資人吳旦（Daniel）以及策劃負責人江柏村在上台領獎時表示，「非常榮幸能夠獲得這個獎項，首先要感謝每一位玩家，是你們的支持讓這樣一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在這樣的一個舞台上綻放光彩，也要感謝主辦方沒有在我上台的過程中設置空氣牆。」

最後，江柏村還特別強調，「這個遊戲真的不難！」

▼大陸網友出征TGA微博及X。（圖／翻攝TGA）

