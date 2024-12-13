《黑悟空》無緣TGA年度遊戲　奪玩家之聲、最佳動作遊戲獎

▲大陸首款國產3A遊戲《黑神話：悟空》。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

TGA（The Game Awards）2024頒獎典禮13日在美國洛杉磯舉行，中國大陸玩家寄與厚望的大陸國產3A遊戲《黑神話：悟空》（黑悟空）雖無緣「年度最佳遊戲」，但仍拿下「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」兩項大獎。

每年TGA最受矚目的大獎就屬「年度最佳遊戲」，今年獲提名該獎的6款遊戲分別為：《宇宙機器人》、《小丑牌》、《黑神話：悟空》、《艾爾登法環：黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII：重生》、《暗喻幻想：ReFantazio》。

雖然《黑神話：悟空》在中國大陸的呼聲非常高，但「年度最佳遊戲」最終由Team ASOBI開發、SONY發行的《宇宙機器人》（ASTRO BOT）拿下。

▼《宇宙機器人》拿下「年度最佳遊戲」。（圖／記者蘇晟彥攝）



不過，《黑神話：悟空》仍奪得兩項大獎，分別為「最佳動作遊戲」和「玩家之聲」，其中「玩家之聲」（Players' Voice）是由玩家票選出來的，顯示了該款遊戲的高人氣。

《黑神話：悟空》的投資人吳旦（Daniel）以及策劃負責人江柏村在上台領獎時表示，「非常榮幸能夠獲得這個獎項，首先要感謝每一位玩家，是你們的支持讓這樣一個關於勇氣和智慧的東方神話得以在這樣的一個舞台上綻放光彩，也要感謝主辦方沒有在我上台的過程中設置空氣牆。」

最後，江柏村還特別強調，「這個遊戲真的不難！」

▼《黑悟空》奪最佳動作遊戲獎，團隊成員上台領獎。（圖／翻攝TGA）

