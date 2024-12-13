超諷刺！煙油店分裝喪屍煙彈　包裝盒還印「有害幼童健康」警語

▲▼民雄警查察販賣電子煙油商鋪內有喪屍煙彈分裝場，扣押市價百萬毒品 ，上面還有日文警語「有害幼童健康」。（圖／民雄分局提供）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局日前偵破販賣喪屍煙彈毒品案件，經溯源發現上游藏身於高雄左營地區巷弄販賣電子煙油商鋪內，經報請臺灣橋頭地方檢察署陳俊宏檢察官指揮偵辦，經跟監蒐證後，10月間在高雄左營地區攻堅，破獲以楊姓犯嫌為首之販毒製造分裝工廠，現場查扣依託咪酯煙油、丙二醇、甘油、電子煙油等物品，經警方初估查扣之毒品市值逾百萬元。

諷刺的是，警方查獲的喪屍煙彈上面，竟然還以日文印了警語，提醒加熱式香菸的煙，恐有害兒童健康，應放在幼童無法接觸的地方。

警方追查發現，高雄左營地區33歲楊姓男子涉有重嫌，遂經查緝到案，在商鋪內查扣「依托咪酯」煙油、大量煙彈成品、半成品等證物。調查發現該販毒集團涉嫌以經營電子煙油之店鋪作為據點，在網路及實體店面販賣兜售毒品「依托咪酯」等作為原料而製作之電子煙彈(俗稱喪屍煙彈)，在高雄地區進行販售，從中牟取暴利，初步估計楊姓犯嫌自8至10月期間，不法獲利至少新臺幣百萬餘元。

而本次查獲的原料，初估可供製造分裝至少千顆電子煙彈，所幸被檢警及時查獲，避免大量毒品流入市面戕害國人健康，本案分別依違反毒品危害防制條例及菸害防制法移請臺灣橋頭地方檢察署偵辦及高雄市政府衛生局裁罰。

民雄分局長吳俊德表示，菸害防制法於112年3月22日修正施行，全面禁止包含電子煙在內之各式類菸品並加重罰責，業者若有製造、輸入、廣告各式電子煙之類菸品或其組合元件之行為，最高處新臺幣5千萬元罰鍰。而依托咪酯通常以類菸品方式施用，且經常透過網路平台、廣告方式販賣，因此警察機關將持續加強網路巡邏跟查緝電子煙，從源頭壓制。是類新興毒品因施用後會使人精神恍惚、語無論次、肌肉不自主強力抽動、昏迷甚至直接昏厥，所以又俗稱「喪屍煙彈」、「睡眠煙彈」、「一口暈」。為防堵是類新興毒品氾濫，行政院已於11月27日將依托咪酯、美托咪酯等改列二級毒品，製造、運輸、販賣加重刑責，且施用及持有均有刑責。