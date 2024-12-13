父親過世留房地！桃園兄弟「1動作」土地增值稅、契稅不用繳了

▲桃園市政府地方稅務局表示，分割繼承不動產，不論分割的結果與應繼分是否相當，土地部分依照土地稅法第28條但書規定，免徵土地增值稅。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

桃園一名周姓男子多年前和弟弟共同繼承父親過世遺留的2處房地，並登記為公同共有，不過之後協商各取一處房地。桃園市政府地方稅務局表示，分割繼承不動產，不論分割的結果與應繼分是否相當，土地部分依照土地稅法第28條但書規定，免徵土地增值稅。

稅務局分享一則個案，周姓男子多年前和弟弟共同繼承父親過世遺留的2處房地，因未能談妥如何分配，就登記為兄弟公同共有，最近和弟弟終於協商好各自取得1處房地，疑惑是否要報繳土地增值稅及契稅。

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對此，稅務局解答，分割繼承不動產，不論分割的結果與應繼分是否相當，土地部分依照土地稅法第28條但書規定，免徵土地增值稅，建物則非屬契稅條例第2條之課稅範圍。

稅務局指出，繼承人如先辦理公同共有登記，嗣後再辦理分割繼承者，亦同。

稅務局提醒，民眾分割繼承雖無需申報土地增值稅及契稅，但繼承人訂立之遺產分割協議書，依印花稅法第5條第5款規定，須按協議成立時不動產價值（土地公告現值+房屋評定現值總額）貼用千分之1的印花稅票或申請開立印花稅繳款書繳納，再持憑向地政機關辦理分割繼承登記。

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