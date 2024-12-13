野狗竄出害摔車被撞死　科技廠女員工上早班喪命...家屬哀傷認屍

▲野狗路邊竄出，高雄女騎士摔車不治 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄路竹區大公路昨（12）日清晨發生一起連環車禍，李姓女子（56歲）騎機車行經該路段時，一隻野犬突然竄出，李女不慎撞上後人車倒地，後方機車閃避不及撞上，李女當場受傷嚴重，送醫不治，據了解，李女是路竹科學園區某科技廠的員工，在上班的途中遭遇橫禍。

車禍發生後，警方在昨日報請檢察官相驗，李女家屬悲痛無法接受噩耗，但也不願意接受解剖複驗，對死因沒有意見，詳細肇事責任由高雄市交通警察大隊分析研判。

▲野狗路邊竄出，高雄女騎士摔車不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在昨日清晨5時許，警方調查，56歲李姓女騎士騎機車沿路竹區大公路外側車道北往南行駛，當時左側突有一隻無鍊繩的野狗突然衝出，李女來不及閃，機車前車頭撞擊該犬隻人車倒地。

後方同向35歲曾姓男騎士見狀閃避也自摔，另後方同向由20歲蔡姓女騎士因見狀閃避不及，再追撞上已倒地的李女。事故導致李女受傷嚴重，由到場119救護人員送往台南市立醫院急救後，仍宣告不治。

另外，曾男全身多處擦挫傷，經送往岡山秀傳醫院就醫，生命徵象穩定；蔡女未受傷。湖內分局將該犬隻送動物醫院掃描，確認未裝有晶片。

據了解，死亡的李女家住湖內，是路竹科學園區內某科技廠員工，車禍發生時她是騎車準備到路科上早班，不料卻在路上撞倒野狗摔車喪命，至於李女是摔車致死還是被後車追撞致死，則需要進一步調查釐清。