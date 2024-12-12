內容低俗！抖音下架209部違規短劇　網嘆：審片部門形同虛設

▲抖音。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音安全中心11日發布公告指出，下架209部短劇，包括，《美女們把我包圍了》、《攤牌了，世界首富是我爸爸》、《震撼全城，婆婆送大孫子下黃泉》等，因劇情低俗、擦邊等嚴重違規。不少大陸網友表示，「家中長輩天天在看這些短劇。」

公告指出，《美女們把我包圍了》的違規原因為，宣揚不良婚戀觀、價值導向不良；《攤牌了，世界首富是我爸爸》的違規原因為，宣揚拜金主義、展現浮誇奢靡生活；《重生之職場狂》的違規原因為，內容低俗、價值觀導向不良；《震撼全城，婆婆送大孫子下黃泉》的違規原因為，透過獵奇劇情渲染家庭衝突、挑起階級對立。

▲遭抖音點名的違規短劇。（圖／翻攝自微博，上同）

廣電總局先前就發出公告指出，要整治「短劇圈」，部分中老年題材短劇，為吸引眼球，故意製造衝突、設計狗血情節，引發輿論關於中老年人沉迷、短劇收割中老年人的擔憂，並呼籲各大短劇平台嚴格調查。

相關公告引起熱議，有網友表示，「真的該管管，我媽每天看」、「有些短劇太毀三觀了，好好整治一下吧！太容易帶壞小孩了」、「209部太少了，至少1000部以上，低俗的太多了」、「其它平台也應該跟進，快手都快變成黃影片了」。

不過也有人表示，「查食安就沒這種力度」、「治理安全方面就沒這力度，都是等出了事找人背鍋」、「對他們來說，食品安全，一時要不了命，文化陣地丟了，可是要變天的 」、「早幹嘛去了，觀眾早看完了」、「間接也說明審查部門形同虛設」。