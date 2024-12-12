　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

內容低俗！抖音下架209部違規短劇　網嘆：審片部門形同虛設

▲抖音。（圖／CFP）

▲抖音。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸抖音安全中心11日發布公告指出，下架209部短劇，包括，《美女們把我包圍了》、《攤牌了，世界首富是我爸爸》、《震撼全城，婆婆送大孫子下黃泉》等，因劇情低俗、擦邊等嚴重違規。不少大陸網友表示，「家中長輩天天在看這些短劇。」

公告指出，《美女們把我包圍了》的違規原因為，宣揚不良婚戀觀、價值導向不良；《攤牌了，世界首富是我爸爸》的違規原因為，宣揚拜金主義、展現浮誇奢靡生活；《重生之職場狂》的違規原因為，內容低俗、價值觀導向不良；《震撼全城，婆婆送大孫子下黃泉》的違規原因為，透過獵奇劇情渲染家庭衝突、挑起階級對立。

▲▼抖音下架209部違規短劇。（圖／記者廖翊慈攝）

▲▼抖音下架209部違規短劇。（圖／記者廖翊慈攝）

▲▼抖音下架209部違規短劇。（圖／記者廖翊慈攝）

▲▼抖音下架209部違規短劇。（圖／記者廖翊慈攝）

▲遭抖音點名的違規短劇。（圖／翻攝自微博，上同）

廣電總局先前就發出公告指出，要整治「短劇圈」，部分中老年題材短劇，為吸引眼球，故意製造衝突、設計狗血情節，引發輿論關於中老年人沉迷、短劇收割中老年人的擔憂，並呼籲各大短劇平台嚴格調查。

相關公告引起熱議，有網友表示，「真的該管管，我媽每天看」、「有些短劇太毀三觀了，好好整治一下吧！太容易帶壞小孩了」、「209部太少了，至少1000部以上，低俗的太多了」、「其它平台也應該跟進，快手都快變成黃影片了」。

不過也有人表示，「查食安就沒這種力度」、「治理安全方面就沒這力度，都是等出了事找人背鍋」、「對他們來說，食品安全，一時要不了命，文化陣地丟了，可是要變天的 」、「早幹嘛去了，觀眾早看完了」、「間接也說明審查部門形同虛設」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
韓網美「只套紙箱」胸部任人摸！　下場慘了
獨／溫泉偷拍狼GOGO哥收押167天求交保　法官點頭了
快訊／南韓警方出手！　二度對總統辦公室扣押搜索
孫安佐自爆「國中扁女同學」！　雙方家長都被叫到學校
快訊／天后席琳娜要嫁了！　戴超大鑽戒
櫻花妹來台酒駕！　雷殘滿臉血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

內容低俗！抖音下架209部違規短劇　網嘆：審片部門形同虛設

「大蒜」也列入國安疑慮　美國防授權法案禁止部分陸製商品進口　

休假發業配文！女子告公司未付加班費　法院：主管有按讚應賠

女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

陸「跑最快」的副市長是他！　受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

沒帶證件！百萬女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

外媒指中國「明年擬讓人民幣貶值」！消息人士：因應川普關稅戰

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！　享年63歲

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

內容低俗！抖音下架209部違規短劇　網嘆：審片部門形同虛設

「大蒜」也列入國安疑慮　美國防授權法案禁止部分陸製商品進口　

休假發業配文！女子告公司未付加班費　法院：主管有按讚應賠

女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

陸「跑最快」的副市長是他！　受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

沒帶證件！百萬女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

外媒指中國「明年擬讓人民幣貶值」！消息人士：因應川普關稅戰

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！　享年63歲

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

八村老師教你日本語！　日本網友大讚詹皇「發音好」

詐騙新招又來了！推「代購數位資產」契約　她慘噴113萬辛苦錢

班班有鮮奶政策難行　行政院：農業部、教育部仍在搜集意見

紐約公敵！　老鷹楊恩贏走4強門票還在尼克Logo大玩空氣骰子

少女時代經典曲變「抗議國歌」　上百萬人高唱！聽眾暴增23%

台灣港務公司獲「運動企業認證」　 打造健康職場深獲肯定

台航一度想賣陽明喊卡　交長陳世凱：公司自己的事

最美董座控妹婿任警職遭霸凌　中市警局長：2大違規才調職

蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬時代就在」　藍議員轟：又搬馬維拉救援

桃園警犬隊授階成軍　張善政：「犬力守護桃園、打造安居城市」

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

大陸熱門新聞

深圳頂級豪宅爆炸！官方：1人死亡

女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

中國擬明年讓人民幣貶值　因應川普關稅戰

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

女遊客半個身體探出火車拍片　下秒遭樹枝重擊滾下車

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！

「小楊哥」所持230萬元股權被凍結

19歲男炫耀舅舅安排超爽公職

內容低俗！抖音下架209部違規短劇

休假發業配文！女子告公司未付加班費

陸大幅開放准入　李紀珠：台灣金融業者機會

母「賺不到錢別回來」兒離家16年　父母後悔了

陸「跑最快」的副市長是他！ 受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

更多熱門

相關新聞

偷錄人妻裸照！噁男恐嚇「拍妹妹我看」下場曝

偷錄人妻裸照！噁男恐嚇「拍妹妹我看」下場曝

彰化1名技術員在網路認識一名人妻，在視訊時，偷錄女子全裸性影像，接著又不斷的跟蹤、還持續8天瘋狂連環call，要她拍「妹妹」照，否則「就要對外公布，找她丈夫欣賞」，女方嚇得只好自拍並報警提告，黃男自白坦承犯行，法官依犯無故攝錄他人性影像罪，及恐嚇使他人自行攝錄性影像罪，判處應執行10月有期徒刑。

「霸總愛上絕經女」陸狗血短劇爆紅！官方出手開鍘

「霸總愛上絕經女」陸狗血短劇爆紅！官方出手開鍘

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

高雄男研發AI系統　180秒產百短影音上線

陸前體操國手當「情色主播」遭封殺　粉絲力挺

陸前體操國手當「情色主播」遭封殺　粉絲力挺

字節跳動提告前實習生「竄改代碼」

字節跳動提告前實習生「竄改代碼」

關鍵字：

抖音違規短劇網絡劇短片霸總

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

啦啦隊女神「第一次%%在這」！

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面