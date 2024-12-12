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周末迎冷氣團探10度低溫　專家：風寒效應「體感再降3度」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六迎來入冬第二波大陸冷氣團，全台降溫，局部地區出現接近10度低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

周六迎來入冬第二波大陸冷氣團，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周日晚間到下周一清晨局部地區出現接近10度低溫，是近期氣溫的低點，下周一白天起回溫。氣象專家林得恩表示，周六到下周一清晨受到「風寒效應」影響，體感溫度會再下降個1至3度。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天東北季風增強，桃園以北到宜蘭花蓮轉為陰短暫雨，基隆北海岸降雨較明顯。因為雲多妨礙輻射冷卻，空曠地區極端低溫不顯著，中北部14至16度，白天回溫18至20度；南部到花東低溫約15至18度，白天高溫維持25度或以上。

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至於周末冷空氣的強度，李至晟指出，目前預測還是維持大陸冷氣團等級，周五晚間到周六白天氣溫會再出現一波降溫，這次的冷空氣比較強，周六晚間中北部的低溫會降到12至14度，南部、花東只剩下14至16度。

他說，這段時間水氣會稍微減少，但基隆北海岸和宜蘭仍然有短暫雨，大台北到桃園的平地市區轉為陰到多雲的天氣。周日晚間到下周一清晨冷氣團出海，水氣較少，輻射冷卻增強，中北部的空曠地區可能會有局部接近10度氣溫出現，是近期氣溫的低點。

李至晟說，下周一白天東北季風會減弱並轉為東北東風，各地氣溫緩慢回升，目前預測下周四冷空氣稍微增強，北部低溫可能會降到代表大陸冷氣團門檻的14度。整體看來下周依舊是迎風面有雨的天氣，涼意明顯，是非常典型的冬季氣候。

▲風寒效應使得體感溫度再下降個1至3度 。（圖／翻攝林老師氣象站）

▲風寒效應使得體感溫度再下降個1至3度 。（圖／翻攝林老師氣象站）

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，周六至下周一清晨，受大陸冷高壓南下影響，氣壓梯度增大，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島有9至11級強陣風，嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，都會產生「風寒效應」，體感溫度再下降1至3度，更覺涼冷。

林得恩說明，風寒指數是指人體裸露於無陽光照射下的每單位皮膚面積上，每小時所損失的千卡熱。據統計，在較低的氣溫及很強勁風力的吹拂下，人體表面溫度較易被吹帶離，體感溫度會比實際的氣溫低。

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