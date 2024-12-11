中央若放行入境　兩岸人士：軍事威嚇下續辦雙城決定權落回蔣萬安

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）



記者陶本和／台北報導

台北雙城論壇17日登場，而昨日（10）晚間傳出，可能因中共近來的軍事威嚇行動喊卡。據了解，陸委會權責上負責的是中國人士的入境管理，而「雙城論壇」的是否續辦，決定權就在北市府，只要市府堅持舉辦，陸委會對相關人等入境准駁不會構成影響；涉及兩岸人士表示，只要中央放行中國人士入境，是否在軍事威脅下續辦的決定權，就會回到台北市長蔣萬安身上。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，北市府是主辦單位，陸委會是提供協助辦理，且也有各項國家情資，要辦不辦，是北市府要決斷，不要推給中央。

對此，在權責分屬的問題上，經向涉兩岸人士查證，陸委會確實僅負責中國人士的入境管理，而雙城論壇是否續辦的決定權在北市府。該人士說，回顧昨天晚間，入境審核結果還沒確定，就有「沒理由不能准」的放話，把責任推給中央的陸委會。

這位人士表示，「只要中央放行中國人士入境，是否在軍事威脅下續辦的決定權，就落回蔣萬安自己，由北市自行評估」。涉及兩岸人士說，蔣萬安無法迴避的是，2年前公開宣示的雙城論壇前提，就是共機不再擾台，現在的蔣萬安要先面對2年前的蔣萬安，而去年才以市長身份到上海參加論壇，期待對方今年對等以報，結果對方市長婉拒來台，我方又得對外說這是慣例與合乎對等。